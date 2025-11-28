Hírlevél

Karácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra: A főpolgármester ne hazudjon és ne fenyegessen!

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
A kormány határozatban szögezte le, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros fizetésképtelenné válása esetén is fizeti a dolgozók bérét és biztosítja a közszolgáltatásokat – jelentette ki Szentkirályi Alexandra. A főpolgármester korábban azzal fenyegetőzött, hogy jövőre működésképtelenné válik a város.
Karácsony GergelyFideszSzentkirályi Alexandrafőváros

A főpolgármester ne hazudjon 27 ezer fővárosi dolgozó családjának és ne fenyegesse a budapestieket! – jelentette ki Szentkirályi Alexandra új Facebook-videójában, annak kapcsán, hogy Karácsony Gergely azt mondta, januártól nem tudja működtetni a fővárost és nem tud fizetést adni a főváros dolgozóinak.

Szentkirályi Alexandra szerint az lenne a főpolgármester dolga, hogy vállalja a felelősséget és politikai színjátékot rendezzen.
Fotó: Facebook

 A főpolgármester színjátéka

– Ez 27 ezer ember, 27 ezer család. A kormány ezért rendeletben mondta ki, hogy ilyen nem történhet és garantálja a főváros működését, valamint az ott dolgozók bérét. A kormány határozatban szögezte le, hogy Karácsony Gergely fizetésképtelenné válása esetén is fizeti a fővárosi dolgozók bérét és biztosítja a közszolgáltatásokat is – közölte a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Hozzátette: 

Karácsony Gergely hazudik a dolgozóinak, fenyegeti a budapestieket, holott az lenne a dolga, hogy vállalja a felelősséget és a megoldáson dolgozzon, ne pedig politikai színjátékot rendezzen és tüntetést szervezzen.

 

