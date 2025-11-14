Ekkor juthat tengeri kijárathoz Magyarország

Kézzelfogható távolságban van, hogy Magyarországnak újra legyen saját tengeri kijárata, Triesztben gőzerővel épül a magyar kikötő – írta Facebook-bejegyzésében Magyar Levente.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a helyszínen sajtótájékoztatót is tartott pénteken, ahol kifejtette: a tervezett ütemben épül hazánk tengeri kikötője Triesztben, ezáltal

minden adott ahhoz, hogy a létesítmény előbb részleges, majd utána teljes kapacitással megkezdhesse a működését néhány éven belül.

Magyar Levente arról is beszámolt, hogy legutóbb tavasszal tekintették meg a munkálatokat, amikor elkezdték a partfal építését, azóta pedig „már egy olyan talajon állunk, ami azóta került feltöltésre, hogy legutóbb itt jártunk. Ez azt jelenti, hogy egy több száz méteres partfalszakaszt feltöltenek, gyakorlatilag elhódítanak a tengertől, és ezt a partfalszakaszt erősítik meg hatalmas cölöpökkel, amiket levernek majd a tengerfenékre”. Szavai szerin