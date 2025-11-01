Kínos önellentmondásba kerültek Magyar Péter szektásai

„Véletlenül sem szeretném megzavarni a Magyar Péter-szekta szakértőit, de van egy kis baj a 14. havi nyugdíj elleni érvükkel” – mutatott rá közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra a tiszás álhírre, miszerint a kormány hitelből fizeti majd a 14. havi nyugdíjat.

Magyar Péter hívei azt terjesztik, a kormány hitelből fizetné a 14. havi nyugdíjat (Fotó: Havran Zoltán)

Emlékeztetett: valójában a baloldali politikusokra jellemző, ha hatalomra kerülnek, eladósítják az egész országot. Ráadásul szerinte pont ugyanazok, akiket Magyar Péter próbál most visszacsempészni a hatalomba.

De ha már probléma nekik a nemlétező hitel és a 14. havi nyugdíj, akkor muszáj megkérdeznem: a tiszás gyűlölethordát miért nem zavarta, amikor Ursula von der Leyen bejelentette, hogy uniós hitelből fogják támogatni a háborút és Ukrajnát?”

– mutatott rá kérdésével a frakcióvezető.

Vagyis Magyar Péter hívei szerint a háborúra felvett hitel az rendben, de pénz a nyugdíjasoknak felelőtlenség. „Világos. Szoknom kell még a tiszás észjárást” – zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Mint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor szerdán jelentette be, döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Elmondása szerint a kormány a hosszúra nyúlt aznapi kormányülésen több fontos szociális és gazdasági intézkedésről is határozott, köztük a béremelésekről, a nevelőszülők támogatásáról, az árrésstop meghosszabbításáról, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is.