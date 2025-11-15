A gyurcsányista Kiss Lászlónak a börtönből való szabadulása után első dolga volt a Tiszához csatlakozni

A börtönt is megjárt egykori óbudai polgármester azzal az IT Cluster Transcarpathia cég képviselőivel vette fel a kapcsolatot, amelynek az egyik alapítója Oleg Oszroverh. Ez az úriember vezeti azt a céget, amely a Tisza Világ-applikációt fejleszti. Kiss László különös találkozójára az Ellenpont figyelt fel.
Kiss László ungvári látogatása
Kiss László ugyan két posztjában is beszámolt az ungvári utazásáról, azt azonban valamilyen okból kifolyólag elfelejtette megemlíteni, hogy Ungváron felvette a kapcsolatot az IT Cluster Transcarpathia-val. Ahogy az Ellenpont megírta,
a Telegramon elérhető bejegyzésből kiderült, hogy a szervezet képviselői Óbuda és Ungvár testvérvárosi kapcsolata keretében vették fel a kapcsolatot a magyar polgármesterrel.
A szervezet egyik alapítója az az Oleg Oszroverh, aki a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cég vezetője. Az ukrán fejlesztő több előadást is tartott a közelmúltban a Kiss Lászlóval szövetkező IT csoport rendezvényein. Legutóbb október 24-én – írja az Ellenpont.
A cikkünkben közölt november elején készült képen az látható, hogy a bukott polgármester éppen egy olyan előadáson vesz részt, ahol többek között harci drónokról is szó esik. További információkat a témával kapcsolatban ide kattintva olvashat!
A Tisza adatszivárgási botránya
Nyomozást indított a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében a rendőrség. A közelmúltban ugyanis óriási terjedelmű adatbázis került ki az internetre, amely Magyar Péterék kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja. Az ügyben információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja merült fel.