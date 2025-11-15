A gyurcsányista Kiss Lászlónak a börtönből való szabadulása után első dolga volt a Tiszához csatlakozni

A börtönt is megjárt egykori óbudai polgármester azzal az IT Cluster Transcarpathia cég képviselőivel vette fel a kapcsolatot, amelynek az egyik alapítója Oleg Oszroverh. Ez az úriember vezeti azt a céget, amely a Tisza Világ-applikációt fejleszti. Kiss László különös találkozójára az Ellenpont figyelt fel.

Kiss László, a börtönt is megjárt egykori gyurcsányista politikus, már tiszás színekben vette fel a kapcsolatot az adatszivárgási botrányban érintett szoftverfejlesztő cég képviselőivel novemberben Kárpátalján. Kép forrása: Ellenpont

Kiss László ungvári látogatása

Kiss László ugyan két posztjában is beszámolt az ungvári utazásáról, azt azonban valamilyen okból kifolyólag elfelejtette megemlíteni, hogy Ungváron felvette a kapcsolatot az IT Cluster Transcarpathia-val. Ahogy az Ellenpont megírta,

a Telegramon elérhető bejegyzésből kiderült, hogy a szervezet képviselői Óbuda és Ungvár testvérvárosi kapcsolata keretében vették fel a kapcsolatot a magyar polgármesterrel.

A szervezet egyik alapítója az az Oleg Oszroverh, aki a tiszás adatszivárgási botrányban érintett ukrán szoftverfejlesztő cég vezetője. Az ukrán fejlesztő több előadást is tartott a közelmúltban a Kiss Lászlóval szövetkező IT csoport rendezvényein. Legutóbb október 24-én – írja az Ellenpont.

A cikkünkben közölt november elején készült képen az látható, hogy a bukott polgármester éppen egy olyan előadáson vesz részt, ahol többek között harci drónokról is szó esik.

A Tisza adatszivárgási botránya

Nyomozást indított a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében a rendőrség. A közelmúltban ugyanis óriási terjedelmű adatbázis került ki az internetre, amely Magyar Péterék kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja. Az ügyben információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja merült fel.