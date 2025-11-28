A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint egy külföldről irányított, összehangolt támadás indult a Paks II. beruházás ellen

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közlemény adott ki, amely szerint egy újabb összehangolt akció indult a magyar energiapolitika és szuverenitás ellen, ezúttal az Energiaklub nevű szervezet vezetésével.

Szuverenitásvédelmi Hivatal: A Paks II. elleni kampány nem független civil kezdeményezés, hanem egy külföldről finanszírozott politikai akció

A hivatal szerint a politikai nyomásgyakorló csoport brüsszeli, osztrák és nemzetközi alapítványi forrásokból finanszírozza kampányát, amely a Paks II. atomerőmű-beruházást veszi célba.

Az SZH hangsúlyozta, hogy az Energiaklub nem egy független szakmai szervezet, hanem egy olyan külföldi érdekeket képviselő hálózati szereplő, amely ideológiai alapon támadja Magyarország szuverén energiapolitikáját.

A közlemény szerint a szervezet az aarhusi egyezményre hivatkozva próbálja azt a hamis látszatot kelteni, mintha a magyar kormány megsértette volna a nemzetközi jogot, holott a nukleáris beruházás minden vonatkozó előírásnak megfelel.

Az Energiaklub jelentős támogatásokat kap az Európai Bizottság különböző programjaitól, az osztrák kormányzattól, valamint olyan nemzetközi alapítványoktól, mint a European Climate Foundation vagy az EUKI. Emellett a Soros György által létrehozott Open Society Foundations és annak kapcsolt szervezetei is visszatérő finanszírozói”

A hivatal rámutatott, hogy a szervezet az Ökotárs Alapítvánnyal is szoros kapcsolatban áll, mind szervezeti, mind személyi átfedések révén. Ez a finanszírozási háttér pedig „egyértelműen igazolja, hogy az Energiaklub külföldi gazdasági és ideológiai érdekeket szolgál”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal állítása szerint a kampányhoz több, külföldi forrásból működő magyarországi médium is csatlakozott, amelyek azt a benyomást próbálják kelteni, hogy a magyar kormány nem tartja be a transzparencia szabályait. A valóságban azonban a Paks II. beruházás nemzetbiztonsági jelentőségű, és a biztonsági, műszaki adatok nyilvánosságra hozatala:

külföldi érdekcsoportok számára jelentene stratégiai előnyt,

miközben veszélyeztetné Magyarország versenyképességét és energiafüggetlenségét.

A kampányban részt vevő szervezetek célja nem a környezetvédelem, hanem a magyar ellátásbiztonság és külpolitikai mozgástér korlátozása. A nukleáris energia bővítése nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági érdek is”

- hangsúlyozta az állami hivatal.