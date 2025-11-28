Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Ezt látnia kell!

Palvin Barbi terhes? Babapocakos fotót posztoltak róla

paks II atomerőmű

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint egy külföldről irányított, összehangolt támadás indult a Paks II. beruházás ellen

39 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar hatóságok szerint egy újabb, külföldről finanszírozott kampány indult el a Paks II. beruházás ellen. A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) arról adott ki közleményt, hogy az Energiaklub nevű szervezet brüsszeli és osztrák kormányzati forrásokból működik, és félrevezető narratívákkal igyekszik gyengíteni Magyarország energiaszuverenitását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
paks II atomerőműSzuverenitásvédelmi HivatalEnergiaKlub

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közlemény adott ki, amely szerint egy újabb összehangolt akció indult a magyar energiapolitika és szuverenitás ellen, ezúttal az Energiaklub nevű szervezet vezetésével

Szuverenitásvédelmi Hivatal: A Paks II. elleni kampány nem független civil kezdeményezés, hanem egy külföldről finanszírozott politikai akció.
A magyar hatóságok szerint egy újabb, külföldről finanszírozott kampány indult el a Paks II. beruházás ellen. A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) arról adott ki közleményt, hogy az Energiaklub nevű szervezet brüsszeli és osztrák kormányzati forrásokból működik, és félrevezető narratívákkal igyekszik gyengíteni Magyarország energiaszuverenitását. Fotó: Kiss Dániel / MTI Fotószerkesztõség


Szuverenitásvédelmi Hivatal: A Paks II. elleni kampány nem független civil kezdeményezés, hanem egy külföldről finanszírozott politikai akció

A hivatal szerint a politikai nyomásgyakorló csoport brüsszeli, osztrák és nemzetközi alapítványi forrásokból finanszírozza kampányát, amely a Paks II. atomerőmű-beruházást veszi célba.

Az SZH hangsúlyozta, hogy az Energiaklub nem egy független szakmai szervezet, hanem egy olyan külföldi érdekeket képviselő hálózati szereplő, amely ideológiai alapon támadja Magyarország szuverén energiapolitikáját. 

A közlemény szerint a szervezet az aarhusi egyezményre hivatkozva próbálja azt a hamis látszatot kelteni, mintha a magyar kormány megsértette volna a nemzetközi jogot, holott a nukleáris beruházás minden vonatkozó előírásnak megfelel.

Az Energiaklub jelentős támogatásokat kap az Európai Bizottság különböző programjaitól, az osztrák kormányzattól, valamint olyan nemzetközi alapítványoktól, mint a European Climate Foundation vagy az EUKI. Emellett a Soros György által létrehozott Open Society Foundations és annak kapcsolt szervezetei is visszatérő finanszírozói”

- áll a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében.

A hivatal rámutatott, hogy a szervezet az Ökotárs Alapítvánnyal is szoros kapcsolatban áll, mind szervezeti, mind személyi átfedések révén. Ez a finanszírozási háttér pedig „egyértelműen igazolja, hogy az Energiaklub külföldi gazdasági és ideológiai érdekeket szolgál”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal állítása szerint a kampányhoz több, külföldi forrásból működő magyarországi médium is csatlakozott, amelyek azt a benyomást próbálják kelteni, hogy a magyar kormány nem tartja be a transzparencia szabályait. A valóságban azonban a Paks II. beruházás nemzetbiztonsági jelentőségű, és a biztonsági, műszaki adatok nyilvánosságra hozatala:

  • külföldi érdekcsoportok számára jelentene stratégiai előnyt,
  • miközben veszélyeztetné Magyarország versenyképességét és energiafüggetlenségét.

A kampányban részt vevő szervezetek célja nem a környezetvédelem, hanem a magyar ellátásbiztonság és külpolitikai mozgástér korlátozása. A nukleáris energia bővítése nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági érdek is”

- hangsúlyozta az állami hivatal.

A közlemény emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy Magyarország energiapolitikájának alapelve, hogy hosszú távon olcsó, kiszámítható és biztonságos energiaellátást biztosítson a lakosság és a gazdaság számára. Ennek kulcseleme a nukleáris kapacitások fenntartása és fejlesztése, ami a rezsicsökkentés és az energiafüggetlenség megőrzésének záloga.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint éppen ezért:

Magyarország továbbra is elkötelezett a stabil, biztonságos és versenyképes energiaellátás mellett, és minden nemzetközi kötelezettségét a vonatkozó szabályok szerint teljesíti.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!