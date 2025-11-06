Kocsis Máté keményen kimondta az igazságot a Tisza-adatbotrányról – videó

A Tisza Párt körül kirobbant adatbotrány messze túlmutat egy egyszerű informatikai hibán – mondta Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Mint mondta,

200 ezer lelkes honfitársunk hisz abban, hogy egy polihisztor fogja vezetni jövő márciustól az országot, és megadja az összes létező adatát.

Kocsis Máte elmondta,

a Tisza Világ nevű alkalmazás érzékeny információkat is gyűjtött, köztük lakcímeket, születési adatokat, telefonszámokat, sőt egyes esetekben akár bankkártyaadatokat és egészségügyi információkat is.

Ukrajna szerepét is felvetette

Kocsis Máte kijelentette: Ukrajna nem véletlenül gyűjti a magyarok adatait, különösen azokét, akik feltételezhetően ukránpártiak vagy támogatják az ország háborús törekvéseit. A frakcióvezető szerint a Tisza Párt applikációja és az adatkezelés módja komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

„Most 200 ezer honfitársunk retteg”

A politikus szerint sokan most döbbennek rá, milyen kockázatot vállaltak, amikor regisztráltak a Tisza Párt rendszerébe.

Az egész ország ezeket a listákat bújja, és 200 ezer honfitársunk otthon retteg, hogy hogy lehetett ekkora ökör, hogy fölment a Magyar Péter applikációjára

– fogalmazott Kocsis.