Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Kocsis Máté

Kocsis Máté keményen kimondta az igazságot a Tisza-adatbotrányról – videó

Kocsis Máté szerint 200 ezer magyar adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Párt alkalmazása miatt. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Ukrajna tudatosan gyűjti azoknak a magyaroknak az adatait, akik inkább támogatják az ország háborús céljait.
A Tisza Párt körül kirobbant adatbotrány messze túlmutat egy egyszerű informatikai hibán – mondta Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Mint mondta,

200 ezer lelkes honfitársunk hisz abban, hogy egy polihisztor fogja vezetni jövő márciustól az országot, és megadja az összes létező adatát.

Kocsis Máte elmondta, 

a Tisza Világ nevű alkalmazás érzékeny információkat is gyűjtött, köztük lakcímeket, születési adatokat, telefonszámokat, sőt egyes esetekben akár bankkártyaadatokat és egészségügyi információkat is.

Ukrajna szerepét is felvetette

Kocsis Máte kijelentette: Ukrajna nem véletlenül gyűjti a magyarok adatait, különösen azokét, akik feltételezhetően ukránpártiak vagy támogatják az ország háborús törekvéseit. A frakcióvezető szerint a Tisza Párt applikációja és az adatkezelés módja komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

„Most 200 ezer honfitársunk retteg”

A politikus szerint sokan most döbbennek rá, milyen kockázatot vállaltak, amikor regisztráltak a Tisza Párt rendszerébe. 

Az egész ország ezeket a listákat bújja, és 200 ezer honfitársunk otthon retteg, hogy hogy lehetett ekkora ökör, hogy fölment a Magyar Péter applikációjára

– fogalmazott Kocsis.

 

