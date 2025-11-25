Vau-vau, miau! 1300 milliárdot venne el a Tisza Párt – Kocsis Máté kifakadt

Hírlevél

A Fidesz frakcióvezetője szerint kedd hajnalban napvilágot látott a baloldal valódi programja: egy több száz oldalas megszorító csomag. Kocsis Máté úgy fogalmazott: a dokumentumot még azok is tagadják, akik a saját szignójukkal látták el.
Többkulcsos szja, családi kedvezmények visszavágása, adóemelések cégeknek és magánszemélyeknek, kötelező magánnyugdíjpénztár, és végül a legszemélyesebb elem: az évi 18 ezer forintos kutya- és macskaadó. Kocsis Máté nem finomkodott, részletesen sorolta fel a Tisza Pártból kiszivárgott, „reformnak csomagolt sarcokat” – amit Magyar Péter úgy letagadott, mint a szél:

Kocsis Máté
Kocsis Máté lerántotta a leplet a Tisza-csomagról (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Hihetetlen: Magyar Péter még az emberei által aláírt dokumentumot is letagadja” 

Kocsis Máté keményen elmondta a véleményét a tiszás jelöltállításról

„Kell a lóvé Ukrajnába, na” 

Kocsis Máté szerint a tervezett intézkedések nagyságrendje brutális: összesen 1300 milliárd forintot vennének ki az emberek zsebéből, amit Ukrajnába küldenének. 

Tudom-tudom, mit öntenek majd a tiszások szájából, szóval el se kezdjék” 

– írta, hozzátéve, hogy szerinte a Tisza Párt minden kellemetlen részletet letagad, és Magyar Péter „csipet csapata ártatlan”, de azért időnként az igazságot is elkottyantják. A frakcióvezető felidézte Tarr Zoltán szavait is: 

Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet.” 

Kocsis szerint ez a mentalitás tökéletesen illik a most nyilvánosságra került csomaghoz.

 

