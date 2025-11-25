Vau-vau, miau! 1300 milliárdot venne el a Tisza Párt – Kocsis Máté kifakadt

„Kell a lóvé Ukrajnába, na”

Kocsis Máté szerint a tervezett intézkedések nagyságrendje brutális: összesen 1300 milliárd forintot vennének ki az emberek zsebéből, amit Ukrajnába küldenének.

Tudom-tudom, mit öntenek majd a tiszások szájából, szóval el se kezdjék”

– írta, hozzátéve, hogy szerinte a Tisza Párt minden kellemetlen részletet letagad, és Magyar Péter „csipet csapata ártatlan”, de azért időnként az igazságot is elkottyantják. A frakcióvezető felidézte Tarr Zoltán szavait is:

Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet.”

Kocsis szerint ez a mentalitás tökéletesen illik a most nyilvánosságra került csomaghoz.