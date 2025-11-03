Kocsis Máté: 200 ezer magyar ember adatai Kijevbe kerültek - gratula Magyar Péternek!

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) rendezvényén a Tisza Párt adatszivárgása is napirendre került, ahol Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vendégként vett részt.
Kocsis Máté: Magyar Péteréknek a jelölteket kellett volna bemutatni, nem a szimpatizánsokat
Kocsis Máté a közösségi oldalán is beszámolt arról, hogy a CÖF rendezvényén milyen kemény szavakkal bírálta Magyar Pétert és pártját.
Az egy dolog, hogy 200 ezer tiszás felült egy alkalmi bohócnak, de mégiscsak ennyi magyar ember adatai Kijevbe kerültek"
- fogalmazott Kocsis Máté.
A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt által működtetett Tisza Világ nevű applikációból kiszivárgott adatok között szerepeltek név-, lakcím- és e-mail-információk. A kormányzati vizsgálatok szerint a rendszer fejlesztésében ukrán informatikai cégek is közreműködtek, így a magyar felhasználók adatai külföldre kerülhettek.
Kocsis szerint ez nem pusztán egy adatvédelmi incidens, hanem nemzetbiztonsági kockázat is.
Magyar Péteréknek a jelölteket kellett volna bemutatni, nem a szimpatizánsokat. Vajon most hogy érzi magát az a 200 ezer ember, akinek a személyes adatait már Ukrajnában kezelik, és bárki megnézheti a neten? Gratula Magyar Péternek!”
- írta a bejegyzésében Kocsis Máté ironikusan.