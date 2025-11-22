Kocsis Máté: A bruttó a nettód

Röviden, tömören, tényszerűen válaszolt Kocsis Máté arra az időnként feltett kérdésre, mit adott az Orbán rendszer.

Kocsis Máté fontos intézkedéseket említett

Fotó: Facebook

Például:

a Nők 40,

a 2-3-4 gyereket szülő édesanyák életük végéig szóló adómentessége,

a 25 év alattiak szja-mentessége (ez jelentősen magasabb nettót eredményez).

Utóbbi kapcsán megjegyezte, ezt pár évvel ezelőtt egyetlen 17-18 éves frissen végzett fiatal sem hitte volna el, ma pedig tény.