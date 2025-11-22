Kocsis Máté: A bruttó a nettód

Hírlevél

Amikor azt kérdezed, mit adott az Orbán-rendszer. Kocsis Máté felsorolással, tényekkel válaszolt videóüzenetében.
Kocsis Máté

Röviden, tömören, tényszerűen válaszolt Kocsis Máté arra az időnként feltett kérdésre, mit adott az Orbán rendszer.

Kocsis Máté, Magyar Péter, Tisza
Kocsis Máté fontos intézkedéseket említett
Fotó: Facebook

Például:

  • a Nők 40,
  • a 2-3-4 gyereket szülő édesanyák életük végéig szóló adómentessége,
  • a 25 év alattiak szja-mentessége (ez jelentősen magasabb nettót eredményez). 

Utóbbi kapcsán megjegyezte, ezt pár évvel ezelőtt egyetlen 17-18 éves frissen végzett fiatal sem hitte volna el, ma pedig tény.

 

