Durva videóüzenet: Kocsis szerint a Tisza Párt csupán egy újracsomagolt baloldal

Kocsis Máté új videóban beszélt arról, hogy szerinte a Tisza Párt egyértelműen baloldali pártként működik. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy ha megnézzük a programot, a jelölteket és a mögöttük álló szakértőket, akkor ugyanazok a minták rajzolódnak ki, mint a korábbi baloldali formációknál. A fő kulcsszó állítása szerint a Tisza csak új címke ugyanazon politikai háttéren.

Kocsis Máté üzent Magyar Péternek

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A politikus úgy fogalmazott, hogy a baloldal az elmúlt 15 évben több névváltáson ment át. Szerinte a szocialisták eltűntek, belőlük lettek a DK politikusai, majd újabb csoportok alakultak Márki-Zay Péter körül. A mostani helyzetet úgy írta le, hogy mindez mára odáig jutott, hogy „aktuálisan Tiszának hívják őket”.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt baloldali jelöltjei és szakértői továbbviszik a korábbi baloldali politikai mintákat. A videóban azt mondta: „A párt, amelyiknek baloldaliak a szakértői, az a párt, amelyiknek baloldali a programja, az a párt, amelynek baloldaliak a jelöltjei, az egy baloldali párt.”

Kocsis értékelése szerint a Tisza Párt nem jelent valódi politikai újdonságot, hanem a régi baloldali szereplők új struktúráját kínálja. Hozzátette, hogy a mostani kommunikáció és jelöltállítás is ezt a folyamatot erősíti meg.