Kocsis Máté: Az energia nem valamilyen barátság, hanem csakis a magyar érdek kérdése

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté arra hívja fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében, hogy Magyarország energiaszükségleteinek a biztosítása az nem politikai vagy ideológiai ügy.
Kocsis Máté: Az orosz olcsó energiáról való leválás az 1000 forint fölötti benzint és a körülbelül 3-3,5-szeresére növekvő energiaárakat jelentene
Ez nem barátság kérdése!”
– hangsúlyozza a fideszes politikus az orosz energiaforrások magyarországi felhasználhatóságával összefüggésben.
Magyarország, a magyar ipar, a magyar háztartások és a magyar családok számára az orosz földgáz és az orosz kőolaj az nem barátság kérdése. Az magyar érdek kérdése. Ugyanis a politikai ellenfeleink itthon is és Európában is gyakran elfelejtik elmondani, hogy az orosz olcsó energiáról való leválás az nem jelentene semmi többet, mint az 1000 forint fölötti benzint és a körülbelül 3-3,5-szeresére növekvő energiaárakat a lakossági és az ipari fogyasztás tekintetében is”
– mondja Kocsis Máté a bejegyzésében.