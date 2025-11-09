Kocsis Máté: Az energia nem valamilyen barátság, hanem csakis a magyar érdek kérdése

Magyarország, a magyar ipar, a magyar háztartások és a magyar családok számára az orosz földgáz és az orosz kőolaj az nem barátság kérdése. Az magyar érdek kérdése. Ugyanis a politikai ellenfeleink itthon is és Európában is gyakran elfelejtik elmondani, hogy az orosz olcsó energiáról való leválás az nem jelentene semmi többet, mint az 1000 forint fölötti benzint és a körülbelül 3-3,5-szeresére növekvő energiaárakat a lakossági és az ipari fogyasztás tekintetében is”