Kocsis Máté

Kocsis Máté: Az energia nem valamilyen barátság, hanem csakis a magyar érdek kérdése

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz frakcióvezetője az egyik legújabb videós bejegyzésében arról beszél, hogy a kormány energiapolitikáját tisztán a magyar emberek érdekeinek a védelme határozza meg. Kocsis Máté szerint az orosz földgázról és kőolajról való esetleges leválás nem politikai, hanem nemzeti érdekeket érintő gazdasági kérdés.
Kocsis Mátékőolajorosz energiahordozókgáz

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté arra hívja fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében, hogy Magyarország energiaszükségleteinek a biztosítása az nem politikai vagy ideológiai ügy.

Kocsis Máté: Az orosz olcsó energiáról való leválás az 1000 forint fölötti benzint és a körülbelül 3-3,5-szeresére növekvő energiaárakat jelentene.
Ez nem barátság kérdése!”

– hangsúlyozza a fideszes politikus az orosz energiaforrások magyarországi felhasználhatóságával összefüggésben.

Magyarország, a magyar ipar, a magyar háztartások és a magyar családok számára az orosz földgáz és az orosz kőolaj az nem barátság kérdése. Az magyar érdek kérdése. Ugyanis a politikai ellenfeleink itthon is és Európában is gyakran elfelejtik elmondani, hogy az orosz olcsó energiáról való leválás az nem jelentene semmi többet, mint az 1000 forint fölötti benzint és a körülbelül 3-3,5-szeresére növekvő energiaárakat a lakossági és az ipari fogyasztás tekintetében is”

– mondja Kocsis Máté a bejegyzésében.

 

