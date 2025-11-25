Kocsis Máté az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben

Az Igazság órája keddi vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Németh Balázs műsorvezetővel leleplezik az álhíreket, elemzik az aktuális hazai és külföldi eseményeket.

Kocsis Máté

Kocsis Máté leszögezte, itt nem lesz kötelező sorkatonaság

„Hoztak már elég hülye döntést, amihez nem csatlakoztunk. A kötelező sorkatonai szolgálathoz sem fogunk. Azt csinálják ők” – mondta el Kocsis Máté Facebook videó-bejegyzésében hétfőn azzal kapcsolatban, hogy Európában több országban is felmerült a kötelező sorkatonaság bevezetése, kifejezetten az orosz-ukrán háború kapcsán.

A frakcióvezető rámutatott az orosz-ukrán háború kapcsán arra, hogy le kell ültetni a feleket egy asztalhoz, ahogy azt Trump próbálja, aztán rendet kell rakni, vagy diplomáciai eszközökkel segíteni őket, majd hangsúlyozta, az, hogy ezért sorkatonai szolgálatról döntsünk, kizárt dolog.

„Amíg Orbán Viktor ennek az országnak a miniszterelnöke, addig ilyen döntés nem fog megszületni”

– szögezte le.

Nemhogy zavar nincs, de hatalmas erő van a Fidesz oldalán

Kocsis Máté a műsor kezdetén elmondta, hogy kétségbeesett propaganda újságok megpróbálják fenntartani azt a látszatot, hogy itt valami hatalmas zavar van, meg gond. Ez a Tisza párt propaganda szövege.

Ehelyett az van, mondta el, hogy

„Mindenki látja van egy nagy kétharmados politikai tömb a parlamentben, ez persze sokaknak nem tetszik, a baloldali megmondó embereknek különösen nem, de mégiscsak a az ország többségének a kifejezése”

– világított rá, majd rámutatott:

„emellett van a miniszterelnöknek egy szemmel látható nemzetközi tevékenysége, ami mondjuk úgy hogy nem zavarra utal hanem valami egészen más: hatalmas erővel, Magyarország méretét meghaladó erővel vagyunk jelen a világpolitika színpadán.

A HVG elszólta magát

A propagandisták is érzik hogy mi történik, kétségbeesett kísérlet, hogy elhitetik azt, hogy a Tisza jelöltállítással valamiféle fordulat lehetne – vezette fel Németh Balázs a következő gondolatot, amire Kocsis frappánsan úgy válaszolt:

A HVG elszólta magát, ha most arról írnak, hogy visszaveheti a Tisza a kezdeményezést, akkor addig nem volt nála.

Kocsis Máté megjegyezte, hogy

„tessék jobban koncentrálni az elvtársaknak mert ebből nagy kommentelés meg dádá lesz”.

Azt sem tudjuk, mi szerepel a Tisza alapszabályában

A következő álhír arról szólt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz szerint Orbán Viktor retteg, ezért trükkösen meghosszabbították pártelnökségét, és ezért nem tart most kongresszust a Fidesz. Kocsis Máté rámutatott, Ruszin-Szendi főnöke ott volt még pár éve a Fidesz kongresszusán, ahol elfogadtak egy alapszabálymódosítást, miszerint 4 évente van tisztújítás a Fideszben.