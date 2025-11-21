Kocsis Máté az online gyűlöletről: Elmegy az ember kedve az egésztől

Kocsis Máté legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a magyar online közegben tapasztalható indulatok szerinte egyre súlyosabbak. A politikus azt mondta, a baloldali szavazók frusztráltak és dühösek, ez pedig az internetes kommentfolyamokon is látszik. Szerinte a jobboldali, polgári neveltetésű emberek gyakran inkább visszahúzódnak, mert „ami megy a kommentelők között, attól elmegy az ember kedve az egésztől”.

Kocsis Máté

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A videóban Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a közösségi médiában tapasztalható durvaság sokakat eltántorít attól, hogy részt vegyenek a vitákban, ezért is érezheti magát a jobboldal kisebbségben az interneten.

A kijelentés különös súlyt kap a Rónai Egont ért fenyegetések tükrében, amelyek jól mutatják, milyen mértékben képes elszabadulni az online gyűlölet.

Feljelentést tett az ATV a műsorvezetőt ért halálos fenyegetések miatt

Rónai Egon a múlt héten készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel az ATV Mérleg című podcastjában, amelyet már több mint egymillióan láttak. A műsorvezető a megjelenés után rövid időn belül halálos fenyegetéseket kapott – nemcsak a saját oldalán, hanem nyilvánosan is.

Az ATV közleménye szerint a helyzet odáig fajult, hogy a csatorna vezérigazgatója, Németh S. Szilárd jogi lépéseket tett. Azt mondta, megvédik a kollégáikat azoktól a támadásoktól, amelyeket már nem kötelesek elszenvedni, és a fenyegetések miatt feljelentést tesznek.

A csatorna szerint különösen elszomorító, hogy más médiumoknál dolgozó újságíróktól is érkeztek olyan kijelentések, amelyek szerintük bűncselekményt merítenek ki.