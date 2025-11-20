Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Kocsis Máté

Hatalmasat bakizott a Tisza Párt a jelöltállításnál, Kocsis Máté tette helyre őket

17 órája
Olvasási idő: 3 perc
Újabb bakik borzolják a kedélyeket a Tisza Párt környékén: kiderült, hogy Magyar Péterék jelöltaspiránsai még a saját választókörzeteiket sem ismerik. Boda Tímea bemutatkozó posztját percek alatt átírták. Kocsis Máté szerint ez is jelzi: a Tisza Párt össze-vissza kommunikál.
Kocsis MátéMagyar PéterékBoda Tímea

A személyes kedvencem Boda Tímea. Neki volt egy ajánlószövege a bemutatás estéjén. Tímea azért érzi magát jó jelöltnek, mert itt él, itt nőtt fel és pontosan érti, mitől különleges ez a régió.  Cegléd, Csemő, Abony, Nagykőrös és a környék települései végre erős hangot kapnak a nagypolitikában. Majd ezt 3 perc múlva törölték. Azért érzi magát jó jelöltnek, mert a megyében él. Ígéri, hogy Gomba, Bénye, Monor, Káva és a Tápióság többi települése is végre erős hangot kaphat a nagypolitikában – idézte fel Magyar Péterék jelöltjeinek bakisorozatát Kocsis Máté.

Kocsis Máté, Magyar Péter, Tisza
Fotó: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője egyértelművé tette, hogy két külön választókörzet a ceglédi és a monori. Hozzátette: Magyar Péterék össze-vissza írogatnak mindent.

Mint ismert, a Tisza Párt a halasztások után az eredetileg tervezettnél később, november 17-én éjszakába nyúlóan tette közzé azoknak a neveit, akik az előválasztáson megküzdenek a képviselő-jelöltségért. Választókerületenként három aspiráns van, egy kivétellel. Közülük választják ki majd, hogy ki lesz a Tisza Párt jelöltje, bár sokak szerint a meccset már lejátszották, a pártközpontban döntik el kik lesznek a jelöltek.

 

