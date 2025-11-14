Kocsis Máté bemutatta a valóságot a Tisza migrációpárti terveiről

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök kiáll amellett, hogy ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Nem fogadunk migránsokat, és nem fizetünk utánuk egy forintot sem,

a Tisza Párt emberei több alkalommal is az illegális bevándorlás mellett érveltek.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ezt be is bizonyította, egy pár perces összeállításból jól látszik, hogy például Dávid Dóra, a Tisza EP-képviselője azt mondta:

„Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk!"

Bod Péter Ákos, a párt szakértője szerint pedig az nem lehet, hogy napi egymillió euróba kerül a büntetés, mert nem jól fogalmaztuk meg a bevándorlási törvényt. „Ezért kivesszük!" – hangoztatta Bod Péter Ákos. Bódis Kriszta szerint a migráció nem a legégetőbb dolog, nem a lényeges, és

mélyen egyetért Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok.

A Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András pedig azt mondta, „kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan! A bevándorlás kérdését is kezelni kell! Nincsenek Magyarországon emberek, akik a téli gumit kicserélnék."

Végül, de nem utolsósorban maga Magyar Péter pártelnök ismerte el, hogy a nemzeti szuverenitásnak egy pici részéről le kell mondani, miközben Tarr Zoltán azt bizonygatta, hogy az uniós határvédelem jól működik, és a migrációs nyomás enyhült.

Ismert, a héten Brüsszel kiadta az ukázt, aktiválják a Migrációs Paktumot, mire Orbán Viktor úgy reagált: