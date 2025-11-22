Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Kocsis Máté

Kocsis Máté bemutatta az eredeti rajzot, ami Magyar Péterről készült

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Íme az eredeti kép, amit milliók követeltek Magyar Péteren – mutatta be az Kocsis Máté azt a ceruzarajzot, amit állítólag mindenki látni akart.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTisza PártbrüsszelitákceruzarajzMagyar Péter

„Sokan kértétek…” Kezdte legutóbbi Facebook posztját Magyar Péter, de aki egy kicsit is képben van, az tudja, hogy ez azt jelenti, hogy senki sem kérte.

Ahogy Kocsis Máté utalt rá, Magyar Péterről több rajz is készült
Ahogy Kocsis Máté utalt rá, Magyar Péterről több rajz is készült. Fotó: Facebook

Erre utalt Kocsis Máté is közösségi oldalán, miután közzé tette azt a ceruzarajzot, amely a Tisza Párt önimádó vezéréről készült.

Az eredeti egy grafitrajz, és egy fekete-fehér fotó és egy grafitrajz montázsa Magyar Péterről. Kocsis Máté csak egy árnyalatnyi változtatást eszközölt rajta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!