Kocsis Máté bemutatta az eredeti rajzot, ami Magyar Péterről készült

Íme az eredeti kép, amit milliók követeltek Magyar Péteren – mutatta be az Kocsis Máté azt a ceruzarajzot, amit állítólag mindenki látni akart.

„Sokan kértétek…” Kezdte legutóbbi Facebook posztját Magyar Péter, de aki egy kicsit is képben van, az tudja, hogy ez azt jelenti, hogy senki sem kérte. Ahogy Kocsis Máté utalt rá, Magyar Péterről több rajz is készült. Fotó: Facebook Erre utalt Kocsis Máté is közösségi oldalán, miután közzé tette azt a ceruzarajzot, amely a Tisza Párt önimádó vezéréről készült. Az eredeti egy grafitrajz, és egy fekete-fehér fotó és egy grafitrajz montázsa Magyar Péterről. Kocsis Máté csak egy árnyalatnyi változtatást eszközölt rajta.

