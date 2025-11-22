Kocsis Máté: Biztos, hogy liliomokért cserében lett az a budai lakás?

Kocsis Máté egyik előadásán felidézte azt a meseszerű történetet Magyar Péterről, mely szerint egyszer a nagypapájával ellátogattak egy idős nénihez, akinek megdicsérte az apácaliliomjait, aki ezért cserébe ráíratta a budai lakását.

Magyar Péter, mint kertész. Fotó: Facebook

A legenda régóta a köztudatban van, hiszen ez egy 2024 év végi HVG interjúban hangzott el. Itt mesélte el a Tisza vezér, a gyermek Magyar Péter történetét. Ő akkor – saját bevallásaként – kertésznek készült, ezért is fordított különös figyelmet a virágokra. A nagyapját pedig dr. Erőss Pálként ismerhetjük, aki a Kádár-korszak méltán hírhedt bírója volt.

Ezért a nagyszerű tettéért a meglátogatott néni másnap a Péterkére íratott egy gellért-hegyi lakást, de ezt csak 18 éves korában derült ki, amikor elköltözött volna otthonról. De nem abba költözött be, hanem ezt eladták, és vettek belőle egy 5. kerületi lakást a Károlyi-kertnél, hiszen így oda tudott költözni az ELTE szomszédságába, ahogy ezután járt.

Hát maradjunk annyiban, hogy ez a sztori kevésbé hihető. Kocsis Máté nem véletlenül zárja azzal a gondolatait, hogy