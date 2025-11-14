Kocsis Máté: Névtelenül, biztonságosan küldték vissza egymillióan a nemzeti konzultációt

Kocsis Máté új bejegyzésében arról írt, hogy már több mint egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációt. A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a válaszadás névtelen és biztonságos.

A posztban oda szúrt a Tiszának is. Kocsis úgy fogalmazott:

Az ukránoknak elég, ha csak az eredményt olvassák a sajtóban

– ezzel utalt a Tisza Párt történelmi adatszivárgására.



