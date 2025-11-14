Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Tudta?

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Névtelenül, biztonságosan küldték vissza egymillióan a nemzeti konzultációt

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté arról írt, hogy már több mint egymillióan küldték vissza a nemzeti konzultációt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTiszaNemzeti Konzultáció

Kocsis Máté új bejegyzésében arról írt, hogy már több mint egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációt. A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a válaszadás névtelen és biztonságos.

Kocsis Máté, Ukrajna, háború
Kocsis Máté Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A posztban oda szúrt a Tiszának is. Kocsis úgy fogalmazott:

Az ukránoknak elég, ha csak az eredményt olvassák a sajtóban

– ezzel utalt a Tisza Párt történelmi adatszivárgására. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!