Kocsis Máté elmondta, hogy mi Magyarország érdeke

Először is Magyarországnak nem érdeke, hogy a szomszédunkban egy háború dúljon, mert megölt minket gazdaságilag, megfojtotta az Európai Uniót pénzügyileg az inflációval, az energiaárakkal és nem sorolom fel újra – mondta Kocsis Máté a videójában.

Kocsis Máté

Fotó: Facebook

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kifejtette:

Ellenben Magyarországnak érdeke az, hogy olcsó energiával tudja ellátni a háztartásait, az iparát és az egész gazdaságát ezzel működtesse.

Magyarországnak nincs tengerpartja, ehhez sem kell mély tudás, ezért nem megoldható az, amit a nyugatiak szeretnének, hogy majd hajókon behoznak nekünk cseppfolyósított gázt máshonnan. Ezek mind nem működnek. Ezért nekünk nem onnan kell nézni a világot, hogy kit szeretünk.

Hát vannak az országnak érdekei. Azt kell magunk elé húznunk és az a dühítő és ezen tudunk fölháborodni, meg ezért kell muszáj a politikai harcot is csinálni, hogyha valaki annyira gyökér, hogy nem érti meg, hogy nem azzal leszek jófiú a nyugatiak szemében, hogy kinyírom a saját háztartásainkat és gazdaságunkat, hanem azzal, hogy egy következetes, háborúellenes politikát viszek még akár a nyugatiakkal szemben is

– hangsúlyozta Kocsis Máté.