Kocsis Máté elmondta, hogy mi Magyarország érdeke

Kocsis Máté elmondta, hogy mi Magyarország érdeke

Először is Magyarországnak nem érdeke, hogy a szomszédunkban egy háború dúljon, mert megölt minket gazdaságilag, megfojtotta az Európai Uniót pénzügyileg az inflációval, az energiaárakkal és nem sorolom fel újra. Ellenben Magyarországnak érdeke az, hogy olcsó energiával tudja ellátni a háztartásait, az iparát és az egész gazdaságát ezzel működtesse – mondta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a videójában.
Kocsis Máté (Fotó: Facebook)
Kocsis Máté
Fotó: Facebook

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kifejtette: 

Ellenben Magyarországnak érdeke az, hogy olcsó energiával tudja ellátni a háztartásait, az iparát és az egész gazdaságát ezzel működtesse.

Magyarországnak nincs tengerpartja, ehhez sem kell mély tudás, ezért nem megoldható az, amit a nyugatiak szeretnének, hogy majd hajókon behoznak nekünk cseppfolyósított gázt máshonnan. Ezek mind nem működnek. Ezért nekünk nem onnan kell nézni a világot, hogy kit szeretünk. 

Hát vannak az országnak érdekei. Azt kell magunk elé húznunk és az a dühítő és ezen tudunk fölháborodni, meg ezért kell muszáj a politikai harcot is csinálni, hogyha valaki annyira gyökér, hogy nem érti meg, hogy nem azzal leszek jófiú a nyugatiak szemében, hogy kinyírom a saját háztartásainkat és gazdaságunkat, hanem azzal, hogy egy következetes, háborúellenes politikát viszek még akár a nyugatiakkal szemben is

– hangsúlyozta Kocsis Máté. 

