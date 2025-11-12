Kocsis Máté: Eltitkolják, és ez őket nem zavarja?

A Fidesz frakcióvezetője költői kérdést tett fel: vajon rendben van, hogy a Tisza Párt támogatóinak fogalmuk sincs, mit tervez a párt a választások után? Kocsis Máté szerint ez a hallgatás mindent elárul.
Kocsis Máté közösségi oldalán tette fel a kérdést: hogyan lehetséges, hogy a Tisza Párt hívei – akik kormányváltást akarnak – még mindig nem ismerik pártjuk valódi programját?
Egy nagyon fontos, bár költői kérdés. Rendben van az, hogy azok a jószándékú, megtévesztett tiszás honfitársaink, akik kormányt szeretnének váltani, nem tudhatják, mi a programja a Tiszának választások utánra? El kell titkolni, mert különben megbuknak?”
– mondta a frakcióvezető.
A titkok pártja
A politikus szerint a hallgatás önmagáért beszél: a Tisza Párt vezetői tudják, hogy nyíltan nem vállalhatják terveiket, mert azzal saját támogatóikat is elidegenítenék.
