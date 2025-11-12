Hírlevél

Rendkívüli

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Brutális időjárás lesz a következő napokban

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Eltitkolják, és ez őket nem zavarja?

6 perce
A Fidesz frakcióvezetője költői kérdést tett fel: vajon rendben van, hogy a Tisza Párt támogatóinak fogalmuk sincs, mit tervez a párt a választások után? Kocsis Máté szerint ez a hallgatás mindent elárul.
Kocsis MátéTisza PárttámogatóMagyar Péter

Kocsis Máté közösségi oldalán tette fel a kérdést: hogyan lehetséges, hogy a Tisza Párt hívei – akik kormányváltást akarnak – még mindig nem ismerik pártjuk valódi programját?

Kocsis Máté
Kocsis Máté emlékeztetett: a Tisza Párt támogatói még mindig nem ismerik Magyar Péter terveit
Forrás: Vác Online

Egy nagyon fontos, bár költői kérdés. Rendben van az, hogy azok a jószándékú, megtévesztett tiszás honfitársaink, akik kormányt szeretnének váltani, nem tudhatják, mi a programja a Tiszának választások utánra? El kell titkolni, mert különben megbuknak?” 

– mondta a frakcióvezető.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter és az etika nem fér meg egy lapon

A titkok pártja

A politikus szerint a hallgatás önmagáért beszél: a Tisza Párt vezetői tudják, hogy nyíltan nem vállalhatják terveiket, mert azzal saját támogatóikat is elidegenítenék.

