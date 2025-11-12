Hírlevél

Rendkívüli!

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak Zelenszkij pénztárcájának otthonában

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Felütötte fejét a Washington-kór

1 órája
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére továbbra is kitartóan erőlködve próbálja a washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozón elért eredményeket negligálni, ezeket gyűjtötte most össze Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a videójában.
Kocsis MátéTisza PártTrump-Orbán-csúcsOrbán ViktorMagyar Péter

Magyar Péter továbbra is kitartóan erőlködve próbálja a pénteki washingtoni Trump-Orbán-csúcstalálkozón elért eredményeket negligálni, ezeket gyűjtötte most össze Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Facebook-videójában, íme:

Kocsis Máté videójában keményen helyretették Magyar Pétert (Fotó: MW)

„Ez egy színházi előadás volt. Ez nem a magyar emberek sikere volt. Ez Orbán Viktor újabb személyes menekülése volt. Adott nekünk egy egyéves mentességet az orosz kőolajra” – mondta a Tisza Párt vezére. 

Erre azóta reagált Orbán Viktor is, íme:

Kezet fogtam az amerikai elnökkel arra, hogy ez időkorlát nélküli szankció alóli mentesítése lesz. Aki ezt nem hiszi el, majd egy év múlva üljünk le, aztán nézzük meg

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint „senki nem beszélt arról, hogy ne lehetne orosz kőolajat venni” – holott ezt már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hetekkel ezelőtt bejelentette. „Ami tegnap történt, az nem egy győzelem, az nulla felelősség, nulla siker és nulla őszinteség” – mantrázta a Tisza Párt vezére.

Orbán Viktor azóta erre is reagált, íme:

Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. A magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni.

„Hogy habár fölül a gálya, habár alul a gálya, alul a víznek árja. Azért a víz az úr” – zavarodott bele a szokásos recsegő hangján a Tisza Párt vezére Kocsis Máté videójának zárásaként.

Tovább terjed a balliberális álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről

 

