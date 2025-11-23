Kocsis Máté keményen elmondta a véleményét a tiszás jelöltállításról

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált a Politico megállapítására. Kocsis Máté röviden jellemezte a Tisza jelenlegi helyzetét.

Kocsis Máté szerint „lefagyott a Tisza”

Fotó: Mate Krisztian

Nem elég, hogy a Politico Fidesz-előnyt mér, a pojáca jelöltállítása is ellaposodott. Hiába, na! Olyan hideg van, hogy a Tisza is befagyott

– írja a politikus a közösségi oldalán.

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy mi Magyarország érdeke

Először is Magyarországnak nem érdeke, hogy a szomszédunkban egy háború dúljon, mert megölt minket gazdaságilag, megfojtotta az Európai Uniót pénzügyileg az inflációval, az energiaárakkal és nem sorolom fel újra. Ellenben Magyarországnak érdeke az, hogy olcsó energiával tudja ellátni a háztartásait, az iparát és az egész gazdaságát ezzel működtesse – mondta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a videójában. A részletekért látogasson el az Origo oldalára!