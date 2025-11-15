„Na, gondold át Peti!” – Kocsis Máté Győrből üzent Magyar Péternek

Győr adott otthont szombaton a magyar kormány háborúellenes nagygyűléssorozata első helyszínének. A megyeszékhelyről a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is bejelentkezett egy rövid TikTok-videóban.

Kocsis Máté üzent Magyar Péternek

Fotó: Illusztráció (Facebook/Kocsis Máté)

Peti! Most mondta a miniszterelnök, hogyha valaki békességre és egyensúlyra jut saját magában és magával, akkor másokkal is fog. Na, gondold át!

– fogalmazott a politikus.

Győrben tartotta első Háborúellenes Gyűlését a Digitális Polgári Körök ahol Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a nemzeti szuverenitás ügyében nem ismer tréfát”, valamint, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad. Orbán Viktor szerint az ukrán háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, a béke érdekében pedig mozgósítani kell a világ nagyhatalmait. A kormányfő arról is beszélt, hogy a migráció megváltoztatja a nemzetet, és aki beengedi, az sosem lesz tőle boldogabb. A részletekért kattintson az Origóra!