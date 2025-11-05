Igazi kétszínű majom vagy – Kocsis Máté szétkapta a Tisza-vezért

Kocsis Máté éles hangnemben reagált a Tisza Párt körül kirobbant adatbotrányra, amely szerint több mint kétszázezer magyar ember személyes adatai kerültek külföldre. A politikus szerint Magyar Péter már október elején tudott az adatszivárgásról, mégis folytatta a megtévesztő kommunikációt és az applikáció reklámozását. A politikus nem fogalmazott kíméletesen:
A gond, amit a balf…ságoddal okoztál nem kicsi: egy háborúban álló ország kezébe adtad rengeteg magyar személyes adatát.”
„Már mindenki látja: egyre cikibb vagy”
A fideszes frakcióvezető szerint Magyar Péter saját híveit is becsapta, amikor továbbra is a Tisza-applikáció megbízhatóságáról győzködte őket, miközben tudta, hogy az adataik veszélyben vannak.
A Tisza-adatbotrány a lúzerséged, a kétszínűséged, az arroganciád és megbízhatatlanságod iskolapéldája”
– írta Kocsis Máté, hozzátéve: a személyes és szenzitív adatok „nemhogy szivárognak, hanem csobognak Ukrajnába”.