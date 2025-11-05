Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Olvasta már?

Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki a vonat elé vezette az autót Szentmártonkátán

Kocsis Máté

Igazi kétszínű majom vagy – Kocsis Máté szétkapta a Tisza-vezért

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt vezetője napok óta tudott az adatlopásról, mégis hallgatott, és ezzel több százezer magyar ember adatait sodorta veszélybe. Kocsis Máté kemény hangú bejegyzésben nevezte „a lúzerség és kétszínűség iskolapéldájának” Magyar Pétert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTisza PártadatbotrányMagyar Péter

Kocsis Máté éles hangnemben reagált a Tisza Párt körül kirobbant adatbotrányra, amely szerint több mint kétszázezer magyar ember személyes adatai kerültek külföldre. A politikus szerint Magyar Péter már október elején tudott az adatszivárgásról, mégis folytatta a megtévesztő kommunikációt és az applikáció reklámozását. A politikus nem fogalmazott kíméletesen: 

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint Magyar Péter tudott arról, hogy az adatok veszélyben vannak
Fotó: Markovics Gábor

A gond, amit a balf…ságoddal okoztál nem kicsi: egy háborúban álló ország kezébe adtad rengeteg magyar személyes adatát.” 

Exkluzív információk derültek ki a Tisza Párt adatszivárgásáról – ezt önnek is látnia kell!

„Már mindenki látja: egyre cikibb vagy

A fideszes frakcióvezető szerint Magyar Péter saját híveit is becsapta, amikor továbbra is a Tisza-applikáció megbízhatóságáról győzködte őket, miközben tudta, hogy az adataik veszélyben vannak.

A Tisza-adatbotrány a lúzerséged, a kétszínűséged, az arroganciád és megbízhatatlanságod iskolapéldája” 

– írta Kocsis Máté, hozzátéve: a személyes és szenzitív adatok „nemhogy szivárognak, hanem csobognak Ukrajnába”. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!