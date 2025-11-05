Igazi kétszínű majom vagy – Kocsis Máté szétkapta a Tisza-vezért

„M ár mindenki látja: egyre cikibb vagy ”

A fideszes frakcióvezető szerint Magyar Péter saját híveit is becsapta, amikor továbbra is a Tisza-applikáció megbízhatóságáról győzködte őket, miközben tudta, hogy az adataik veszélyben vannak.

A Tisza-adatbotrány a lúzerséged, a kétszínűséged, az arroganciád és megbízhatatlanságod iskolapéldája”

– írta Kocsis Máté, hozzátéve: a személyes és szenzitív adatok „nemhogy szivárognak, hanem csobognak Ukrajnába”.