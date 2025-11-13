Jó hír a családoknak, rossz hír Magyar Péternek

A kormány döntése alapján, a 14. havi nyugdíj bevezetése mellett újabb területeken jelentettek be fontos változásokat. Kocsis Máté a nevelőszülőket illető alapdíjakról és a speciális szükségletű gyerekek támogatásáról osztott meg információkat.
„Megduplázzuk a nevelőszülői alapdíjat és a speciális szükségletű gyerekek támogatását. Jöhetnek a tippek, hogy mivel fogja magyarázni, hogy ez miért nem lesz jó” – írta Kocsis Máté Facebook oldalán.
Kocsis Máté nem kímélte Magyar Pétert
„Magyar Péter megint idegbe kerül!”
– jelezte Kocsis a bejelentett intézkedések kapcsán.
Ismeretes, hogy Orbán Viktor bejelentette:
a kormány megduplázza a nevelőszülői alapdíjat. Emellett minden nevelt gyermek után jár majd az alapdíj, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők pedig kétszeres többletdíjat kapnak.
A miniszterelnök szerint a kormány kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és a rájuk bízott gyerekeket.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!