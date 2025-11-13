Hírlevél

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

Kocsis Máté

Jó hír a családoknak, rossz hír Magyar Péternek

23 perce
A kormány döntése alapján, a 14. havi nyugdíj bevezetése mellett újabb területeken jelentettek be fontos változásokat. Kocsis Máté a nevelőszülőket illető alapdíjakról és a speciális szükségletű gyerekek támogatásáról osztott meg információkat.
„Megduplázzuk a nevelőszülői alapdíjat és a speciális szükségletű gyerekek támogatását. Jöhetnek a tippek, hogy mivel fogja magyarázni, hogy ez miért nem lesz jó” – írta Kocsis Máté Facebook oldalán.

Kocsis Máté nem kímélte Magyar Pétert

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

„Magyar Péter megint idegbe kerül!”

– jelezte Kocsis a bejelentett intézkedések kapcsán.

Ismeretes, hogy Orbán Viktor bejelentette:

a kormány megduplázza a nevelőszülői alapdíjat. Emellett minden nevelt gyermek után jár majd az alapdíj, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők pedig kétszeres többletdíjat kapnak.

A miniszterelnök szerint a kormány kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és a rájuk bízott gyerekeket.

 

