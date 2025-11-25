Kocsis Máté keményen bírálta a brüsszeli háborús politikát

Kocsis Máté szerint az európai politika jelenlegi iránya csak akkor ér véget, ha egy amerikai elnöki döntés felülírja a kontinens háborús stratégiáját. A politikus állítása szerint, ha Donald Trump egyoldalúan rendezni akarja az orosz–ukrán konfliktust, akkor az európai vezetésnek szembesülnie kell a döntései következményeivel. A Fidesz frakcióvezetője megfogalmazása egyszerű volt: csak egy Trump-féle béketerv zárhatja le gyorsan a háborút, amit mindkét fél – Moszkva és Kijev – is elfogad.

Kocsis Máté Fotó: Facebook

A politikus hangsúlyozta, hogy ha ez megtörténik, akkor az EU-nak válaszolnia kell a legfontosabb kérdésekre: mire költötték a háborús támogatások milliárdjait, hova tűnt az európai hadseregek által küldött fegyverállomány, és ki fogja végül kifizetni az évek alatt felhalmozott adósságot.