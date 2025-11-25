Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Titkos béketárgyalás kezdődött – eldőlhet az ukrajnai háború sorsa

Ezt látnia kell!

Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

Kocsis Máté

Kocsis Máté keményen bírálta a brüsszeli háborús politikát

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté úgy vélte, hogy az európai vezetés túlélési stratégiává tette a háború fenntartását. A politikus szerint egy Trump-által kihirdetett béketerv kínos elszámoltatás elé állítaná Európát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéFideszEU

Kocsis Máté szerint az európai politika jelenlegi iránya csak akkor ér véget, ha egy amerikai elnöki döntés felülírja a kontinens háborús stratégiáját. A politikus állítása szerint, ha Donald Trump egyoldalúan rendezni akarja az orosz–ukrán konfliktust, akkor az európai vezetésnek szembesülnie kell a döntései következményeivel. A Fidesz frakcióvezetője megfogalmazása egyszerű volt: csak egy Trump-féle béketerv zárhatja le gyorsan a háborút, amit mindkét fél – Moszkva és Kijev – is elfogad.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook/Kocsis Máté) tisza párt jelölt
Kocsis Máté Fotó: Facebook

A politikus hangsúlyozta, hogy ha ez megtörténik, akkor az EU-nak válaszolnia kell a legfontosabb kérdésekre: mire költötték a háborús támogatások milliárdjait, hova tűnt az európai hadseregek által küldött fegyverállomány, és ki fogja végül kifizetni az évek alatt felhalmozott adósságot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!