Kocsis Máté kőkeményen helyretette Magyar Péteréket

Ezek a levitézlett, minden hájjal megkent, pökhendi, félművelt komcsik akarják megmagyarázni, hogy hogyan kéne az ország gazdasági ügyeit intézni, amikor ők vitték anno csődbe az országot – írta Kocsis Máté a balliberális Tisza Pártra és szakértőire utalva a Facebook-bejegyzésében.
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:
Micsoda pofátlanság már ez?! A baloldal szokta eladósítani, kiárulni az országot. Emlékszünk még rájuk!
