Rendkívüli

Óriási fordulat! Orbán Viktor bejelentést tett a háborúval kapcsolatban!

Kocsis Máté

Kocsis Máté kőkeményen helyretette Magyar Péteréket

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ezek a levitézlett, minden hájjal megkent, pökhendi, félművelt komcsik akarják megmagyarázni, hogy hogyan kéne az ország gazdasági ügyeit intézni, amikor ők vitték anno csődbe az országot – írta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
Ezek a levitézlett, minden hájjal megkent, pökhendi, félművelt komcsik akarják megmagyarázni, hogy hogyan kéne az ország gazdasági ügyeit intézni, amikor ők vitték anno csődbe az országot – írta Kocsis Máté a balliberális Tisza Pártra és szakértőire utalva a Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté (FORRÁS: Facebook)
Kocsis Máté (Fotó: Facebook)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Micsoda pofátlanság már ez?! A baloldal szokta eladósítani, kiárulni az országot. Emlékszünk még rájuk!

