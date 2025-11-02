Kocsis Máté kőkeményen helyretette Magyar Péteréket

Ezek a levitézlett, minden hájjal megkent, pökhendi, félművelt komcsik akarják megmagyarázni, hogy hogyan kéne az ország gazdasági ügyeit intézni, amikor ők vitték anno csődbe az országot – írta Kocsis Máté a balliberális Tisza Pártra és szakértőire utalva a Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté (Fotó: Facebook)

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette: