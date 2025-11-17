Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány Kijevben: lelépett az egyik legbefolyásosabb ukrán politikus?

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Ursula von der Leyen

Kocsis Máté kőkeményen helyretette Ursula von der Leyent

37 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac. Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik? – írta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der LeyenukrajnaHáború UkrajnábanmaffiaKocsis Máté

Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Nagyon vicces – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté
Kocsis Máté
Fotó: Facebook

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:  

Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac. Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?”

– írta Kocsis Máté a bejegyzésében. 

Már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!