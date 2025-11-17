Kocsis Máté kőkeményen helyretette Ursula von der Leyent

Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac. Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik? – írta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.

Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Nagyon vicces – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében. Kocsis Máté

Fotó: Facebook A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette: Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac. Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?” – írta Kocsis Máté a bejegyzésében.

