Kocsis Máté: Közeleg a vihar

Mi az, ami a baloldali szereplőket a „nehéz időkben” összeköti összetartja? – tette fel a kérdést közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: ezekben a „nehéz időkben” jönnek azok az emberek, akik egy olyan projektre szerveződtek össze, mint például az „O1G” és nincs más mondandójuk, csak az, hogy el kell zavarni a kormányt.

Kocsis Máté szerint a nagy ellenzéki összefogások a gyakorlatban sosem működtek jól (Forrás: Facebook)

Kocsis Máté szerint ez akár lehet egy érvényes mondás, ráadásul sok ellenzéki szavazó ízlésével találkozik is. Viszont felemerül a kérdés: mi várható később? – Lesz egy nagyon heterogén, sokszínű, volt jobbikosoktól, volt momentumosoktól, volt szociktól, jól tudja ki mindenkitől érkező társaság, amelyik aztán nem fog tudni lényegében maguk közt sem, egyszerű kérdésekben sem rendet tenni. Ezeket persze összekötheti az Orbán-gyűlölet, de nem fogja összekötni, amikor a költségvetési vitában vagy az adótörvényekkel kapcsolatos vitákban állást kell majd foglalni – mutatott rá, majd videójához hozzá fűzte: közeleg a vihar.