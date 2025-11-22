Hírlevél

Nem nyilatkozom, ki kell irtani. Ilyen és ehhez hasonló reakciókat gyűjtött össze Kocsis Máté.
Lehet kérdezni?! Hát, persze. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videó-összeállításából az derül ki, hogy a szavak és a tettek mást mutatnak a Tisza háza táján. Ehhez előzményként tartozik, hogy tavaly év elején az ellenzéki párt elnöke még azt mondta, lehet kérdezni és mindenkinek nyilatkoznak, mindenesetre nyitottan állnak mindenkihez.

Kocsis Máté – nem úgy tűnik, hogy tőle ne lehetne kérdezni, a Tisza háza táján ez valahogy másképp van
Sajnos ez mára megváltozott. A videó első részében az említett nyitottságra hangzik el utalás, majd ezt követően olyan képsorokat látunk, ahol egy Tisza-szimpatizáns úgy fogalmaz, "ki kell irtani" a mostani vezetőket. De szó van arról is, hogy egy sajtómunkatársat a Tisza sajtóosztályához irányítottak, ahol azt közölték, nem nyilatkoznak a sajtónak. Ahogy legalább egy ízben Ruszin-Szendi Romulusz sem tette meg ugyanezt.

 

