Kocsis Máté: Lehet kérdezni?

Lehet kérdezni?! Hát, persze. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videó-összeállításából az derül ki, hogy a szavak és a tettek mást mutatnak a Tisza háza táján. Ehhez előzményként tartozik, hogy tavaly év elején az ellenzéki párt elnöke még azt mondta, lehet kérdezni és mindenkinek nyilatkoznak, mindenesetre nyitottan állnak mindenkihez.

Kocsis Máté – nem úgy tűnik, hogy tőle ne lehetne kérdezni, a Tisza háza táján ez valahogy másképp van

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Sajnos ez mára megváltozott. A videó első részében az említett nyitottságra hangzik el utalás, majd ezt követően olyan képsorokat látunk, ahol egy Tisza-szimpatizáns úgy fogalmaz, "ki kell irtani" a mostani vezetőket. De szó van arról is, hogy egy sajtómunkatársat a Tisza sajtóosztályához irányítottak, ahol azt közölték, nem nyilatkoznak a sajtónak. Ahogy legalább egy ízben Ruszin-Szendi Romulusz sem tette meg ugyanezt.