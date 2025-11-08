Hírlevél

Kocsis Máté

Magyar Péter próbált cáfolni applikáció ügyben, nem jött össze

A Tisza-adatbotrány kapcsán a Fidesz frakcióvezetője osztott meg szombaton videóbejegyzést. Kocsis Máté arra a kérdésre próbált választ találni, hogy akkor most mi is a helyzet a Tisza-app fejlesztésével.
Magyar Péter próbál cáfolni, de nem igazán sikerül neki – Kocsis Máté szombati videó-bejegyzésében állítja szembe Magyar Péter és a Tisza Párt egymásnak ellentmondó szavait a Tisza-adatbotrány ügyben.

Magyar Péter próbált cáfolni applikáció ügyben, nem jött össze
Fotó: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom

Kocsis Máté: Most akkor, hogy is van ez?

A Fidesz frakcióvezetője által bemutatott videón Magyar Péter és tiszás társai próbálják magyarázni a bizonyítványt, sikertelenül. Először állítják:

„Nem külföldről hozunk be valamit, nem amerikai rendszer.”

Majd később:

„Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta.”

Kocsis Máté jogosan annyit kérdez: Most akkor, hogy is van ez?

 

