Kocsis Máté szerint Magyar Péter és az etika nem fér meg egy lapon

A politikus közösségi oldalán azt írta, „Magyar Péter és az etika nem nagyon férnek meg egy lapon”, majd hozzátette: a Tisza Párt vezetőjének ötlete „annyira pofátlan és bicskanyitogató”, hogy azon már fölháborodni sem érdemes. Kocsis Máté szerint a Magyar-féle etikai kódex legfeljebb politikai kabaréba illik, nem a komoly közéletbe.

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Csak nagyvonalúan, jókedvűen tekintsünk a Magyar Péter féle etikai kódexre”

– javasolta a frakcióvezető.