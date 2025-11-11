Hírlevél

Kocsis Máté

Kocsis Máté szerint Magyar Péter és az etika nem fér meg egy lapon

A Fidesz frakcióvezetője élesen reagált Magyar Péter újabb kezdeményezésére, az „etikai kódexre”. Kocsis Máté szerint az ötlet annyira abszurd, hogy inkább a szilveszteri kabarékba illik, mint a politikai viták közé.
A politikus közösségi oldalán azt írta, „Magyar Péter és az etika nem nagyon férnek meg egy lapon”, majd hozzátette: a Tisza Párt vezetőjének ötlete „annyira pofátlan és bicskanyitogató”, hogy azon már fölháborodni sem érdemes. Kocsis Máté szerint a Magyar-féle etikai kódex legfeljebb politikai kabaréba illik, nem a komoly közéletbe.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint fölháborodni sem érdemes Magyar Péter abszurd ötletén
Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Csak nagyvonalúan, jókedvűen tekintsünk a Magyar Péter féle etikai kódexre”

– javasolta a frakcióvezető.

Politikai csőd Magyar Péternél – jelöltek sehol, csak egy etikai kódex van kéznél!

„Ha van egy kis szerencséje, bekerül a történelemkönyvekbe”

Kocsis ironikusan megjegyezte, hogy a jövő diákjai talán „Magyar Péter és az etika” címmel tanulhatnak majd arról, hogyan kell lehallgatni a feleséget és közben három gyereket nevelni. 

 

