Kocsis Máté

Kocsis Máté: Magyar Péter másik ligában játszik

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor és Donald Trump a békéről beszélnek, és nem arról, hogy hogyan lehetne tovább finanszírozni a háborút – állapítja meg Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis MátéOrbán ViktorháborúbékeMagyar Péter

Kocsis Máté szerint Magyar Péter és Manfred Weber bedurvult, mert zavarja őket az, hogy Orbán Viktor és Donald Trump háborúellenesek, és őket a béke érdekli, nem pedig az, ami az EU-ban a fő csapásirány. A frakcióvezető le is vonta a végkövetkeztetést: 

Ez egy másik liga, Peti!”

 

