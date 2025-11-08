Kocsis Máté: Magyar Péter másik ligában játszik

Orbán Viktor és Donald Trump a békéről beszélnek, és nem arról, hogy hogyan lehetne tovább finanszírozni a háborút – állapítja meg Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté szerint Magyar Péter és Manfred Weber bedurvult, mert zavarja őket az, hogy Orbán Viktor és Donald Trump háborúellenesek, és őket a béke érdekli, nem pedig az, ami az EU-ban a fő csapásirány. A frakcióvezető le is vonta a végkövetkeztetést:
Ez egy másik liga, Peti!”
