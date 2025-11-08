Kocsis Máté: Magyar Péter mindent is megszervez

Kocsis Máté megosztotta azt a felvételt, amelyen az látszik, ahogy Magyar Péter épp megszervezi az Trump-Orbán találkozót.
A Tisza Párt elnöke folyamatosan azt próbálja elhitetni a hívéivel, hogy mindent ő szervez. Lassan felsorolni is nehéz, hogy saját bevallása szerint milyen események nyélbe ütése fűződik hozzá. Kocsis Máté is ezzel kapcsolatban posztolt egyet.
Leginkább így lehet elképzelni azt, ahogy Magyar Péter például az Orbán-Trump találkozót szervezi. Gyaníthatóan nem jár messze a valóságtól, hiszen az amerikai elnöknek fogalma sincs róla, hogy Orbán Viktornak ki a kihívója.
Kocsis Máté gúnyosan azt is megjegyezte Magyar Péter kapcsán, hogy
Holnapra azt is kitalálja, milyen ágon volt rokona George Washington.”
