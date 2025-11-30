Kocsis Máté: Magyar Péter a pózokat Gyurcsánytól lopja, a programot pedig Brüsszelből

A Fidesz frakcióvezetője ironikus bejegyzésben figurázta ki Magyar Pétert, aki ezúttal nemcsak politikai üzenetében, hanem vizuálisan is a baloldalról merített ihletet. Kocsis Máté szerint a Tisza-vezérnek szemmel láthatóan egyetlen önálló gondolata sincs.
Úgy tűnik, Magyar Péter mostanra teljes körű franchise-üzemmódra állt át. Már nemcsak a brüsszeli adóemelési terveket, hanem a Gyurcsány-féle pózolást is átvette. Kocsis Máté a közösségi oldalán egy képösszeállítással mutatta meg, hogy a Tisza Párt elnöke a saját Facebook-posztjában egy az egyben lemásolta Gyurcsány Ferenc egyik régi, defektes autó mellett guggoló fotóját.
Kocsis Máté szerint Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter egyformán „defektesek”
Defektesek régen és most”
– jegyezte meg Kocsis Máté, majd hozzátette:
A pózokat Gyurcsánytól lopja, a programot Brüsszelből.”
A párhuzam valóban látványos. Ugyanaz a testtartás, ugyanaz a „spontán” gumicsere, csak a párt neve más.
