Kocsis Máté: Magyar Péter a pózokat Gyurcsánytól lopja, a programot pedig Brüsszelből

A Fidesz frakcióvezetője ironikus bejegyzésben figurázta ki Magyar Pétert, aki ezúttal nemcsak politikai üzenetében, hanem vizuálisan is a baloldalról merített ihletet. Kocsis Máté szerint a Tisza-vezérnek szemmel láthatóan egyetlen önálló gondolata sincs.
Kocsis Máté

Úgy tűnik, Magyar Péter mostanra teljes körű franchise-üzemmódra állt át. Már nemcsak a brüsszeli adóemelési terveket, hanem a Gyurcsány-féle pózolást is átvette.  Kocsis Máté a közösségi oldalán egy képösszeállítással mutatta meg, hogy a Tisza Párt elnöke a saját Facebook-posztjában egy az egyben lemásolta Gyurcsány Ferenc egyik régi, defektes autó mellett guggoló fotóját.

Kocsis Máté szerint Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter egyformán "defektesek".
A Fidesz frakcióvezetője ironikus bejegyzésben figurázta ki Magyar Pétert, aki ezúttal nemcsak politikai üzenetében, hanem vizuálisan is a baloldalról merített ihletet. Kocsis Máté szerint a Tisza-vezérnek szemmel láthatóan egyetlen önálló gondolata sincs 
Fotó: Márta Fábián

Kocsis Máté szerint Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter egyformán „defektesek”

Defektesek régen és most”

– jegyezte meg Kocsis Máté, majd hozzátette:

A pózokat Gyurcsánytól lopja, a programot Brüsszelből.”

A párhuzam valóban látványos. Ugyanaz a testtartás, ugyanaz a „spontán” gumicsere, csak a párt neve más. 

 

