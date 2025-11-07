Kocsis Máté lesújtó jóslata Magyar Péter mozgalmáról

Most a baloldal egy újabb formációval próbál nekifutni a választásoknak, a régi szereplők helyett teljesen újakkal – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője az fejtegette, milyen hosszú távú következményei lesznek, amennyiben Magyar Péterék elbukják a jövő évi országgyűlési választásokat.

Kocsis Máté szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt egy nagyon törékeny politikai csoportot fog alkotni jövőre a Parlamentben (Forrás: Facebook)

Kocsis Máté szerint amennyiben ismét elbuknak, egy „ősrobbanás” várható a baloldalon, amely egy nagy átrendeződéssel jár. – Egy nagyon erős Tisza-frakció bent fog ülni a parlamentben, amelynek a tagjai miután nem értékrendi alapon és nem elvek mentén szerveződtek össze, ezért egy nagyon törékeny és együttműködésében billegő politikai alakulat lesz. Szintén a kommunistáktól a nácikig mindenki ott fog bent ülni, csak most egy új formációban – magyarázta a frakcióvezető, majd hozzáfűzte: „ez egyfajta balos remix: ugyanaz a dallam, csak más a refrén”.