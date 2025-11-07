Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elszabadult a pokol a fronton, áttörtek az oroszok

Érdekes

Otthon szerelné az autóját? Brutális bírság lehet a vége!

Tisza Világ

Kocsis Máté olyan kérdést tett fel Magyar Péternek, amitől egy ideig biztosan csillagokat lát majd

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Hogyan fogadhat el bárki egy ukrán titkosszolgálati háttérrel rendelkező cég ajándékát?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté a Facebookon, utalva a Tisza Párt adatbotrányára. A Magyar Péter által indított Tisza Világ alkalmazást egy ukrán fejlesztőcég készítette, amelynek munkatársai között Zelenszkij elnök támogatói is feltűnnek. Az applikációból kiszivárgott több mint 200 ezer felhasználó személyes adata, a nyomok pedig a sajtó szerint ukrán szereplőkhöz vezetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza VilágKocsis MátéMagyar Péter

Hogy fordulhat elő olyan, hogy valaki elfogad egy nyilvánvalóan ukrán titkosszolgálati háttérben működő ukrán cégtől egy olyan felajánlást, hogy majd ők ajándékba fejlesztenek a Tisza Pártnak egy applikációt? – tette fel a kérdést Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté, Magyar Péter, Tisza párt
Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, november 2-án 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek ki az internetről, a listában pedig külföldi – köztük ukrajnai, párizsi, londoni és zágrábi – kapcsolatok is szerepeltek. A Tisza Világ nevű applikációt Magyar Péter szeptemberben indította el, és a felhasználóknak a regisztráció során személyes adataikat – nevet, címet, e-mail-címet, választókerületet – is meg kellett adniuk. Október elején már 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre, köztük pártvezetők és az alkalmazás adminisztrátorai is. 

A fejlesztésben részt vett egy ukrán informatikai cég, a PettersonApps, melynek munkatársai között a sajtó Zelenszkij elnök támogatóját is azonosította.

Az első botrány után a Tisza Párt tagadta a szivárgást, majd beismerte, hogy idegen kezekbe kerültek az adatok. A párt vezetése később a magyar titkosszolgálatot és orosz hackereket vádolta a történtekkel, de az adatok elemzése szerint a szivárgás ukrán szereplőkhöz köthető.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!