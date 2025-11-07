Kocsis Máté olyan kérdést tett fel Magyar Péternek, amitől egy ideig biztosan csillagokat lát majd

Hogy fordulhat elő olyan, hogy valaki elfogad egy nyilvánvalóan ukrán titkosszolgálati háttérben működő ukrán cégtől egy olyan felajánlást, hogy majd ők ajándékba fejlesztenek a Tisza Pártnak egy applikációt? – tette fel a kérdést Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, november 2-án 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek ki az internetről, a listában pedig külföldi – köztük ukrajnai, párizsi, londoni és zágrábi – kapcsolatok is szerepeltek. A Tisza Világ nevű applikációt Magyar Péter szeptemberben indította el, és a felhasználóknak a regisztráció során személyes adataikat – nevet, címet, e-mail-címet, választókerületet – is meg kellett adniuk. Október elején már 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre, köztük pártvezetők és az alkalmazás adminisztrátorai is.

A fejlesztésben részt vett egy ukrán informatikai cég, a PettersonApps, melynek munkatársai között a sajtó Zelenszkij elnök támogatóját is azonosította.

Az első botrány után a Tisza Párt tagadta a szivárgást, majd beismerte, hogy idegen kezekbe kerültek az adatok. A párt vezetése később a magyar titkosszolgálatot és orosz hackereket vádolta a történtekkel, de az adatok elemzése szerint a szivárgás ukrán szereplőkhöz köthető.