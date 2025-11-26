Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij miatt nem lesz béke? Három ponton is „hisztizett” a tárgyalóasztalnál

Sport

Szavazzon: mi legyen a Liverpool által is kiszemelt Fradi-sztár sorsa?

Kocsis Máté

Baloldali színjáték: Kocsis Máté megmutatta Ruszin-Szendi bizonyítványát

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi Romulusz a Hajdú-Bihar megyei 5-ös választókerületben (Hajdúszoboszló) elhasalt a Tisza Párt előválasztásán. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint ez egy színjáték, a jelöltek már rég megvannak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéRuszin-Szendi RomuluszMagyar Péter

„Ez egy baloldali színjáték. Már rég megvannak a jelöltek – mondta a Tisza Párt előválasztására reagálva Facebook-videójában Kocsis Máté.

Kocsis Máté, Ruszin-Szendi Romulusz, Tisza Párt
Kocsis Máté megmutatta Ruszin-Szendi bizonyítványát (Fotó: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: Magyar Péter tavaly azt mondta, Ruszin-Szendi Romulusz az ország egyik legnépszerűbb embere. A volt vezérkari főnök azonban elindult a Tisza Párt előválasztásán és kikapott.

Kapott 204 darab szavazatot, az mondjuk kőkemény szavazat volt, olyan katonás 

– zárta gondolatait a politikus. 

Mint korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt kedden reggel közzétette, kik jutottak tovább a jelöltállítás első fordulójából. A volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz a Hajdú-Bihar megyei 5-ös választókerületben (Hajdúszoboszló) a szavazatok 34 százalékát kapta, amivel a második helyre szorult. Megelőzte a helyi ingatlanközvetítő, Kovács Attila Zoltán, aki 42 százalékot szerzett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a térségben stabil képviseletre van szükség, nem pedig belső vitákra és jelöltállítási káoszra. Szerinte Bodó Sándor bizonyított már a választókerületben, és továbbra is ő garantálná a nyugodt, kiszámítható képviseletet. A Tisza Párt helyi teljesítménye ezzel szemben szerinte inkább zavart és iránytalanságot mutat, amelynek legújabb jele Ruszin-Szendi visszaesése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!