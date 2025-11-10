Kocsis Máté: Miért gondolták, hogy ez így jó lesz?

Kocsis Máté a közösségi oldalán egy videós bejegyzésben reagált a Tisza Világ applikáció körül kirobbant adatvédelmi botrányra.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Világ adatszivárgási botránya nem véletlen, hanem a párt súlyos felelőtlenségének következménye. Fotó: Facebook

Kocsis Máté: A Tisza Párt ukrán titkosszolgálati háttérrel működő cégre bízta a magyarok adatait

Miért gondolták, hogy ez így jó lesz?”

- tette fel a költői kérdést a bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint elképesztő, hogy Magyar Péter pártja egy „nyilvánvalóan ukrán titkosszolgálati háttéren működő” fejlesztői körre bízta a magyar állampolgárok adatait.

Vajon ki volt az az ökör, aki kitalálta, hogy fogadjanak el egy olyan felajánlást, hogy majd egy ukrán cég ajándékba fejleszt nekik egy applikációt?”

- kérdezte ironikusan a politikus.

Kocsis Máté elmondta: a Tisza elnökségében Radnai Márk lehetett az, aki kapcsolatba lépett a külföldi fejlesztőkkel.

Előttem van az a Tisza elnökségi ülés, ahol Radnai Márk betoppan, és azt mondja, hogy találkozott egy nagyon kedves ukrán üzletemberrel, aki ingyen és bérmentve fejlesztene nekik egy fantasztikus appot”

- mondta a fideszes politikus, hozzátéve, hogy a történet folytatása tragikomikus:

Ott ültek, és Petike azt mondta, hogy jól van, ez jó ötlet. Akkor szóltunk, hogy ez így nem lesz jó. Ez nem így működik. Régóta csináljuk, tudjuk, hogy minden egyes külföldi beavatkozási kísérlet, legyen az amerikai, német, orosz, kínai vagy ukrán, az probléma.”

Kocsis Máté a történtekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a magyar kormány évek óta védi a nemzeti szuverenitást, miközben az ellenzék mindig, „minden külföldi befolyásnak tárt karokkal adja át magát”.

Egy másik ország soha nem minket fog akarni képviselni, hanem magát”

- tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője, arra utalva, hogy a Tisza Párt botránya nem pusztán egy adatvédelmi kérdés, hanem már nemzetbiztonsági ügy.