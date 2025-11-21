Magyar Péter panaszkodik, hogy Tüttő Kata miatt nem érdekel senkit az előválasztás

Ironikus hangvételű bejegyzéssel kommentálta a közösségi oldalán Kocsis Máté a legújabb fővárosi fejleményeket, amelyek úgy tűnik, hogy nemcsak a Városháza légkörét kavarták fel, hanem a Tisza Párt háza táján is hullámokat vetettek.

A Fidesz frakcióvezetője szerint már önmagában beszédes, hogy a Tisza Párt előválasztását egyetlen fővárosi személyi döntés is képes háttérbe szorítani. Kocsis Máté ezzel ironikusan reagált Magyar Péternek arra a panaszára, miszerint Tüttő Kata jelölése „elveszi a reflektorfényt” a tiszás előválasztásról. Fotó: AFP

Kocsis Máté szerint nagy lehet a baj Magyar Péteréknél, ha már egy olyan régi, bukott baloldali szereplő, mint Tüttő Kata is képes elhomályosítani a Tisza Párt előválasztását



A Fidesz frakcióvezetője a posztjával arra reagált, hogy Magyar Péter szerint Karácsony Gergely döntése Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi jelöléséről elvonja a figyelmet a Tisza előválasztásáról.

Peti panaszkodik, hogy Tüttő Kata kiszorítja a sajtóból az előválasztást. Egyébként milyen jelöltállítás az, amiről Tüttő Kata el tudja vonni a figyelmet? Még csak nem is a tengerből lovagol ki közben”

- írta Kocsis, utalva arra, hogy Tüttő Kata korábban a luxusnyaralásának tengeri lovaglásos képeivel tett szert kétes hírnévre a közvéleményben.