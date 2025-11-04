Kocsis Máté: Most üti meg a guta a tiszás szakpolitikusokat!

A legutóbbi kormányülésen meghozott döntés értelmében Magyarországon bevezetik a 14. havi nyugdíjat, amelyről a miniszterelnök már bejelentést is tett. A hírre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy rövid, de egyértelmű üzenettel reagált a Facebookon.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt szakértői a nyugdíjak megadóztatásáról és a családi kedvezmények megszüntetéséről beszélnek

Most üti meg a guta a tiszás szakpolitikusokat! Több lépcsőben bevezettük az anyák adómentességét, most meg ugyanígy jön a 14. havi nyugdíj!”

- írta a politikus.

Kocsis Máté bejegyzése arra utal, hogy míg a Tisza Párt szakértői a nyugdíjak megadóztatásáról és a családi kedvezmények megszüntetéséről beszélnek, addig a kormány éppen az ellenkező irányba halad: adókedvezményekkel és juttatásokkal támogatja a családokat és az időseket.