Rendkívüli

Orbán Viktor rendesen helyre tette Zelenszkijt

Sport

Kiderült, hány magyarral kezd a Liverpool a Real Madrid ellen

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Most üti meg a guta a tiszás szakpolitikusokat!

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált a kormánynak arra az újabb döntésére, miszerint a kabinet többlépcsős bevezetéssel megkezdi a 14. havi nyugdíj kifizetését. Kocsis Máté szerint ez a lépés újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány következetesen a magyar családok és idősek megbecsüléséért dolgozik, miközben a Tisza Párt szakértői viszont adóemelésekről és megszorításokról beszélnek.
A legutóbbi kormányülésen meghozott döntés értelmében Magyarországon bevezetik a 14. havi nyugdíjat, amelyről a miniszterelnök már bejelentést is tett. A hírre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy rövid, de egyértelmű üzenettel reagált a Facebookon.

kocsismáté
 

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt szakértői a nyugdíjak megadóztatásáról és a családi kedvezmények megszüntetéséről beszélnek

Most üti meg a guta a tiszás szakpolitikusokat! Több lépcsőben bevezettük az anyák adómentességét, most meg ugyanígy jön a 14. havi nyugdíj!”

- írta a politikus.

Kocsis Máté bejegyzése arra utal, hogy míg a Tisza Párt szakértői a nyugdíjak megadóztatásáról és a családi kedvezmények megszüntetéséről beszélnek, addig a kormány éppen az ellenkező irányba halad: adókedvezményekkel és juttatásokkal támogatja a családokat és az időseket.

 

