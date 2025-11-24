Kocsis Máté leszögezte, itt nem lesz kötelező sorkatonaság

„Hoztak már elég hülye döntést, amihez nem csatlakoztunk. A kötelező sorkatonai szolgálathoz sem fogunk. Azt csinálják ők” – mondta el Kocsis Máté Facebookvideó-bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy Európában több országban is felmerült a kötelező sorkatonaság bevezetése, kifejezetten az orosz-ukrán háború kapcsán.

Kocsis Máté: A jobboldal tényleg háborúellenes

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, ezt csak az tudja megérteni, aki tényleg hisz abban, ami a magyar jobboldal, a Fidesz politikájából következik, ugyanis a jobboldal tényleg háborúellenes. Egyrészt még a gondolatát sem szereti egy szülő se, hogy elvigyék a gyerekét, másrészt, ahogy Kocsis fogalmazott: