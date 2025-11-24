Kocsis Máté leszögezte, itt nem lesz kötelező sorkatonaság

„Hoztak már elég hülye döntést, amihez nem csatlakoztunk. A kötelező sorkatonai szolgálathoz sem fogunk. Azt csinálják ők” – mondta el Kocsis Máté Facebookvideó-bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy Európában több országban is felmerült a kötelező sorkatonaság bevezetése, kifejezetten az orosz-ukrán háború kapcsán.
Kocsis Máté: A jobboldal tényleg háborúellenes
A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, ezt csak az tudja megérteni, aki tényleg hisz abban, ami a magyar jobboldal, a Fidesz politikájából következik, ugyanis a jobboldal tényleg háborúellenes. Egyrészt még a gondolatát sem szereti egy szülő se, hogy elvigyék a gyerekét, másrészt, ahogy Kocsis fogalmazott:
„Nem arról van szó, hogy megtámadtak minket és meg kell védenünk a hazánkat. Két szláv nép öli egymást. Miért mennénk mi oda? Mi közünk van hozzá?”
A frakcióvezető rámutatott, le kell ültetni őket egy asztalhoz, ahogy azt Trump próbálja, aztán rendet kell rakni, vagy diplomáciai eszközökkel segíteni őket, majd hangsúlyozta, az, hogy ezért sorkatonai szolgálatról döntsünk, kizárt dolog.
„Amíg Orbán Viktor ennek az országnak a miniszterelnöke, addig ilyen döntés nem fog megszületni”
– szögezte le Kocsis.