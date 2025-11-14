Kocsis Máté szerint ezt okozhatják az Oroszország elleni szankciók

A brüsszeli elit azt szokta mondani, hogy Európának le kell válnia az orosz gázról, hogy ezzel megtorolja Oroszország bűneit. Elméletben jól hangzik, de ez már 2022-ben is megtörtént, és egyáltalán nem sínylette meg az orosz gazdaság, ellenben megsínylette az európai. Megsínylették az energiaárak, megsínylette az infláció – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakció-vezetője új Facebook-videójában.

Kocsis Máté: A családoknak ártanak a szankciók

Kocsis Máté arra figyelmeztetett, hogy brutális energiaár-növekedéshez vezethet az Oroszország elleni szankciók erőltetése

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A mai napig van ez a vita – folytatta a politikus – amiben Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli, és azt mondja, ha mi leválunk az orosz gázról és kőolajról az egyetlen dolgot fog jelenteni a magyar családoknak, a magyar emberek és a magyar vállalkozások életében, hogy