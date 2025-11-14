Hírlevél

Rendkívüli!

Oroszország

Kocsis Máté szerint ezt okozhatják az Oroszország elleni szankciók

33 perce
Csak az európai gazdaságnak és az európai – köztük magyar – embereknek ártanak az orosz energia ellen hozott szankciók – erről beszélt Kocsis Máté új Facebook-bejegyzésében. A Fidesz-frakció vezetője szerint az orosz energiáról történő leválás egyik következménye az ezer forint feletti benzinár lenne.
Oroszország

A brüsszeli elit azt szokta mondani, hogy Európának le kell válnia az orosz gázról, hogy ezzel megtorolja Oroszország bűneit. Elméletben jól hangzik, de ez már 2022-ben is megtörtént, és egyáltalán nem sínylette meg az orosz gazdaság, ellenben megsínylette az európai. Megsínylették az energiaárak, megsínylette az infláció – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakció-vezetője új Facebook-videójában. 

Kocsis Máté: A családoknak ártanak a szankciók

Kocsis Máté arra figyelmeztetett, hogy brutális energiaár növekedéshez vezethet az Oroszország elleni szankciók erőltetése. Fotó: Facebook/Kocsis Máté
Kocsis Máté arra figyelmeztetett, hogy brutális energiaár-növekedéshez vezethet az Oroszország elleni szankciók erőltetése
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A mai napig van ez a vita – folytatta a politikus – amiben Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli, és azt mondja, ha mi leválunk az orosz gázról és kőolajról az egyetlen dolgot fog jelenteni a magyar családoknak, a magyar emberek és a magyar vállalkozások életében, hogy 

azonnal két-háromszoros rezsiár-növekedés történik és ezer forint felett lesz a benzin ára.

 

