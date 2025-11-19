Kocsis Máté: Orbán Viktor ereje kell a háborús ellenálláshoz

Kocsis Máté arra figyelmeztet: miközben egyes tiszás politikusok magabiztosan állítják, hogy „nem lesz háború”, senki sem vállalná papíron, felelősséggel, hogy az európai hadseregben NATO-tagállamként a magyar fiataloknak 5–6 éven belül biztosan nem kell majd részt venniük.

Kocsis Máté kimondta a kegyetlen igazságot: senki sem garantálná, hogy a magyar fiataloknak 5–6 éven belül biztosan nem kell majd részt venniük a háborúban

Fotó: Rob Engelaar / ANP MAG

Senki nem merné ezt aláírni”

– jegyezte meg a politikus, aki szerint már kétszer sodorták háborúba Magyarországot: az első világháborúba úgy, hogy a kirobbanásához semmi közünk nem volt, mégis mi lettünk Trianon legnagyobb vesztesei; a másodikba pedig úgy kerültünk, hogy a kormány akkori vezetői hiába próbáltak kimaradni, nem volt hozzá erejük.