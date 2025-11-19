Kocsis Máté: Orbán Viktor ereje kell a háborús ellenálláshoz

Hírlevél

Rendkívüli

2025. november 19. 13:50
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz frakcióvezetője szerint az európai hadsereg víziója már régen nem ártalmatlan álmodozás, mert Brüsszel épp most építi fel. Kocsis Máté kérdése pedig a valóság legkeményebb részét érinti: ki vállalná saját felelősségére, hogy néhány éven belül nem magyar fiatalokat visznek majd háborúba? A válasz – mondja – egyszerű: senki.
Kocsis Máté arra figyelmeztet: miközben egyes tiszás politikusok magabiztosan állítják, hogy „nem lesz háború”, senki sem vállalná papíron, felelősséggel, hogy az európai hadseregben NATO-tagállamként a magyar fiataloknak 5–6 éven belül biztosan nem kell majd részt venniük. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté kimondta a kegyetlen igazságot: senki sem garantálná, hogy a magyar fiataloknak 5–6 éven belül biztosan nem kell majd részt venniük a háborúban
Senki nem merné ezt aláírni” 

– jegyezte meg a politikus, aki szerint már kétszer sodorták háborúba Magyarországot: az első világháborúba úgy, hogy a kirobbanásához semmi közünk nem volt, mégis mi lettünk Trianon legnagyobb vesztesei; a másodikba pedig úgy kerültünk, hogy a kormány akkori vezetői hiába próbáltak kimaradni, nem volt hozzá erejük.

„Az Orbán-kormány kell ahhoz, hogy ki tudjunk maradni”

A videóban hangsúlyozta: Orbán Viktor és kormánya kell, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát, és ne sodródjunk bele egy újabb elhibázott háborúba.

Magyarországon nagyon erős és stabil kormány kell ahhoz, ha úgy tetszik, kimondom, egy Orbán kormány kell ahhoz, hogy legyen annyi ereje, annyi stabil, megbízható képviselője, annyit respekti a világban, hogy ki tudjon maradni” 

– vonta le a konklúziót Kocsis Máté.

