„Nagyon rosszul állnak a dolgai” – Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál - mindenkit érint

A történelmet nem bohócok írják: Magyar Pétert még a sajátjai is kiröhögik

A Fidesz frakcióvezetője szerint az európai közösségben van egy ország, amelynek vezetőjét a világ nagyhatalmai komolyan veszik – ez Magyarország és annak vezetője, Orbán Viktor. Magyar Pétert ezzel szemben még a sajátjai is kiröhögik – vélekedett Kocsis Máté.
„Az európai közösségben van egy ország, amelynek vezetőjét a világ nagyhatalmai komolyan veszik” – írta Kocsis Máté közösségi oldalán. Hozzátette: 

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint Magyar Péterből sosem lesz világpolitikai tényező (Forrás: YouTube)

Orbán Viktorról és Magyarországról van szó, ha netán valamelyik liberális újságíró félreértené, és Magyar Pétert vizionálná az események mögött.” 

A történelem nem a zajos önfényezők, hanem a cselekvő vezetők kezében van, és Kocsis szerint „Magyar Pétert még a sajátjai is kiröhögik”.

Magyarország világpolitikai tényező lett

Az elmúlt napok világpolitikai eseményei – a Trump-Orbán-találkozóval és a Magyarországot érintő nemzetközi figyelemmel – világosan megmutatták, ki az, akit valóban partnerként kezelnek. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott:

A történelmet a győztesek írják.”

