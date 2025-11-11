A történelmet nem bohócok írják: Magyar Pétert még a sajátjai is kiröhögik

„Az európai közösségben van egy ország, amelynek vezetőjét a világ nagyhatalmai komolyan veszik” – írta Kocsis Máté közösségi oldalán. Hozzátette:

Kocsis Máté szerint Magyar Péterből sosem lesz világpolitikai tényező (Forrás: YouTube)

Orbán Viktorról és Magyarországról van szó, ha netán valamelyik liberális újságíró félreértené, és Magyar Pétert vizionálná az események mögött.”

A történelem nem a zajos önfényezők, hanem a cselekvő vezetők kezében van, és Kocsis szerint „Magyar Pétert még a sajátjai is kiröhögik”.