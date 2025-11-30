Kocsis Máté: Orbán Viktor és Putyin találkozójának történelmi jelentősége van

Hírlevél

Kocsis Máté szerint a miniszterelnök moszkvai találkozója „történelmi helyzetben, történelmi kérdésekben” zajlott, és messze túlmutat azon, amekkora jelentőséget tulajdonítanak neki. A Fidesz frakcióvezetője úgy látja: a világ nagyhatalmai teret engednek Orbán Viktor béketörekvéseinek, és szerinte Magyarországnak az ország méretét meghaladó befolyása van a békeközvetítés kérdésében.
Kocsis Máté videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben részletesen beszélt arról, miért tartja kiemelkedően fontosnak az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között megtartott találkozót.

Kocsis Máté (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)
Orbán-Putyin találkozónak sokkal nagyobb jelentősége van és volt, mint amit tulajdonítunk neki. Először is azért, mert egy történelmi helyzetben, másodszor történelmi kérdésekben született ez a találkozó.”

– hangzott el a videóban.

Kocsis Máté szerint rendkívül ritka diplomáciai helyzet állt elő: úgy fogalmazott, ő nem is tudna más példát mondani arra, hogy valamely ország miniszterelnökét egy hónapon belül fogadja az Egyesült Államok és Oroszország elnöke is. Kocsis szerint Orbán Viktor „ebben a szerepben van”, és Magyarországnak – szerinte – az ország méretét meghaladó befolyása van a békeközvetítés kérdésében.

Nem kell akadémikusnak lenni ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy nyilván a két nagyhatalom vezetője, a magyar miniszterelnök béketörekvéseit tiszteletben tartja, legalábbis teret enged neki, ami nagyon nagy dolog. Ha jól értem, a magyar miniszterelnököt használják, mint közép kelet európai, de mégis európai uniós tagállam vezetőjét arra, hogy a béketeremtéshez való utat kikövezzék, és szerintem ez egy történelmi dolog.”

– fogalmazott Kocsis.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy szerinte sokan jelenleg nem tulajdonítanak elég nagy jelentőséget a találkozónak, pedig álláspontja szerint van. A politikus kitért arra is, hogy a találkozó kulcskérdése az energetika volt, amely – mint fogalmazott – a magyar háztartások rezsibiztonságát, a családok terheit, a hazai ipar fenntarthatóságát és a gazdaság működését érinti. A frakcióvezető szerint a megbeszélés jelentőségét nem szabad alábecsülni; azt mondta, az ilyen értékelést „rövidlátásnak” és „sötétségnek” tartja.

 

