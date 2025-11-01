Hírlevél

Fontos

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci asszonyt

Sport

Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Óriási a kockázat!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Vannak honfitársaink, akik mindenáron kormányt akarnak váltani, de ennek a kockázatával nincsenek tisztában. Erre mutatott rá legújabb videójában Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, melyet a közösségi oldalára töltött fel.
Kocsis Máté úgy gondolja, hogy azok, akik most a kormányváltást erőltetik, nem tudják, hogy mit kockáztatnak.

Kocsis Máté
Kocsis Máté sötét képet fest elénk Fotó: Kocsis Máté Facebook

Nem tudnak a háborús helyzetbe való belesodródásról, a megadóztatandó nyugdíjakról és a többkulcsosra tervezett szja-ról sem.

 

