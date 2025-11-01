Kocsis Máté: Óriási a kockázat!

Vannak honfitársaink, akik mindenáron kormányt akarnak váltani, de ennek a kockázatával nincsenek tisztában. Erre mutatott rá legújabb videójában Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, melyet a közösségi oldalára töltött fel.
Kocsis Máté úgy gondolja, hogy azok, akik most a kormányváltást erőltetik, nem tudják, hogy mit kockáztatnak.
Nem tudnak a háborús helyzetbe való belesodródásról, a megadóztatandó nyugdíjakról és a többkulcsosra tervezett szja-ról sem.
