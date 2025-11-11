Hírlevél

Ruszin-Szendi Romulusz

„Tanuljak másik szakmát, mert bármikor kib***hatnak” – ennyit tud a Tisza bukott tábornoka

Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök, a Tisza védelmi tanácsadójának válogatott trágár kiszólásaiból készített videós összeállítást Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője úgy kommentálta a közösségi oldalán megjelent videót: „Inkább az agya süljön el.”
Ruszin-Szendi RomulusztrágárTisza Pártvezérkari főnökKocsis Mátébeszéd

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán osztott meg egy videós válogatást Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános fórumokon elhangzott beszédeiből. Toka tábornok nem egy esetben zavaros, gyakran trágár kijelentéseket tett a tiszás közönség előtt.

Kecskemét, 2023. március 26. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke (j) beszédet mond a Koszovóból visszatérő KFOR tartalék zászlóalj fogadásakor a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnál Kecskeméten 2023. március 26-án. Mögötte Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. MTI/Ujvári Sándor
Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök beszédet mond a Koszovóból visszatérő KFOR-zászlóalj fogadásán Kecskeméten 2023. március 26-án (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

Az egyik videórészletben Ruszin-Szendi például arról beszél, hogy 

együtt voltak a tiszások, illuminált állapotban odament egy köcsög...”

Egy másik fórumon a budapesti Petőfi laktanya átnevezéséről beszélt, így:

Mondtam, hogy a Petőfi laktanyát lecserélni, b***d meg, Mária Teréziára...”

„Inkább az agya süljön el”

Kocsis Máté a felvételhez röviden annyit írt: „Inkább az agya süljön el”, így reagálva Ruszin-Szendi korábbi kijelentésére, miszerint a volt vezérkari főnök „felbosszantja magát, és elsül az agya”.

 

