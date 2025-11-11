„Tanuljak másik szakmát, mert bármikor kib***hatnak” – ennyit tud a Tisza bukott tábornoka

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán osztott meg egy videós válogatást Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános fórumokon elhangzott beszédeiből. Toka tábornok nem egy esetben zavaros, gyakran trágár kijelentéseket tett a tiszás közönség előtt.
Az egyik videórészletben Ruszin-Szendi például arról beszél, hogy
együtt voltak a tiszások, illuminált állapotban odament egy köcsög...”
Egy másik fórumon a budapesti Petőfi laktanya átnevezéséről beszélt, így:
Mondtam, hogy a Petőfi laktanyát lecserélni, b***d meg, Mária Teréziára...”
„Inkább az agya süljön el”
Kocsis Máté a felvételhez röviden annyit írt: „Inkább az agya süljön el”, így reagálva Ruszin-Szendi korábbi kijelentésére, miszerint a volt vezérkari főnök „felbosszantja magát, és elsül az agya”.