Kocsis Máté szerint Magyar Petiből egy is sok

Kocsis Máté górcső alá vette a honi belpolitika két szemben álló személyének a heti teljesítményét, és elég lesújtó eredmény jött ki.
Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője legutóbbi Facebook-posztjában jelezte, hogy míg Orbán Viktor a héten Magyarországért harcol a világpolitika tetején, addig az ellenzék jelenlegi jelöltje, Magyar Péter annyit tudott „elérni”, hogy 200 000 magyar adatait kijátszotta az ukránoknak.
Ezen tények fényében teljesen jogos a kérése:
Ne légy te is Peti!”
