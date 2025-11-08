Hírlevél

Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Kocsis Máté

Kocsis Máté szerint Magyar Petiből egy is sok

1 órája
Kocsis Máté górcső alá vette a honi belpolitika két szemben álló személyének a heti teljesítményét, és elég lesújtó eredmény jött ki.
Kocsis MátéOrbán ViktorvilágpolitikaMagyar PéterMagyarország

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője legutóbbi Facebook-posztjában jelezte, hogy míg Orbán Viktor a héten Magyarországért harcol a világpolitika tetején, addig az ellenzék jelenlegi jelöltje, Magyar Péter annyit tudott „elérni”, hogy 200 000 magyar adatait kijátszotta az ukránoknak.

Ezen tények fényében teljesen jogos a kérése: 

Ne légy te is Peti!”

 

