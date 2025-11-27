Hatalmas bakit csinált a Tisza Párt, Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül

Maga az eljárás kísértetiesen emlékeztethet sokakat a korábbi baloldali előválasztási színjátékokra. De ha még visszább megyünk, még arra is emlékeztet, legalábbis beugrott valamelyik nap nekem, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a szocik 2009-ben miniszterelnök-jelöltet kerestek – vélekedett a Tisza Párt előválasztási procedurájáról Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője szerint mindez úgy nézhetett ki, hogy Magyar Péter titkárnője megjelent az adott körzetben, kiderült hogy ott megvannak, akkor átírták a jelölt önéletrajzából a körzetet is. Kocsis Máté mindezzel arra a kabaréra utalt, ami a Tisza-jelöltaspiránsok bejelentésénél történt.

A Tisza Párt egyik képviselőjelöltje, Bulyovszky Róz ugyanis abszurd körülmények között lett jelölt Óbudán. Utólag módosítani kellett a bemutatkozását, mert kiderült, hogy rosszul tudta, melyik kerületben indul a Tisza jelöltjeként.